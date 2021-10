Acoso, amenazas de muerte, atentados: el precio que pagan los científicos durante pandemia | Newsweek México

ACOSO por internet, amenazas de muerte e incluso intentos de asesinato. Las consecuencias para los científicos que han tenido presencia mediática a raíz del covid-19 han sido en ocasiones violentas, según una encuesta publicada por Nature este miércoles.

La médica de enfermedades infecciosas Krutika Kuppalli había estado en su nuevo trabajo durante apenas una semana en septiembre de 2020, cuando alguien la llamó por teléfono en casa y amenazó con matarla.

Kuppalli, que acababa de mudarse de California a la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston, había estado lidiando con el abuso en línea durante meses después de haber dado entrevistas de alto perfil a los medios sobre covid-19, y recientemente había testificado ante un comité del Congreso de los Estados Unidos sobre cómo celebrar elecciones seguras durante la pandemia.

Pero la llamada telefónica fue una escalada aterradora. “Me puso muy ansiosa, nerviosa y molesta”, dice Kuppalli, que ahora trabaja en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza.

Llamó a la policía, pero no se enteró de que tomaran ninguna medida. Los correos electrónicos, llamadas y comentarios en línea amenazantes continuaron. El oficial de policía que visitó Kuppalli después de una segunda llamada de amenaza mortal sugirió que debería conseguirse un arma.

La experiencia de Kuppalli durante la pandemia no es infrecuente. Una encuesta de Nature a más de 300 científicos que han dado entrevistas a los medios sobre covid-19, muchos de los cuales también habían comentado sobre la pandemia en las redes sociales, ha encontrado una amplia experiencia de acoso o abuso; el 15 por ciento dijo que había recibido amenazas de muerte.

Algunos ejemplos de acoso de alto perfil han sido bien documentados. En el caso de Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, tuvo que ser resguardado por guardias de seguridad personal después de que él y su familia recibieran amenazas de muerte.

El asesor médico jefe del Reino Unido Chris Whitty fue agarrado y empujado en la calle; y el virólogo alemán Christian Drosten recibió un paquete con un frasco de líquido etiquetado como “positivo” y una nota que le decía que lo bebiera. En un caso extraordinario, el virólogo belga Marc Van Ranst y su familia fueron colocados en una casa segura cuando un francotirador militar huyó después de dejar una nota que describía sus intenciones de atacar a los virólogos.

AMENAZAS DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL

Estos ejemplos son extremos. Pero en la encuesta de Nature, más de dos tercios de los investigadores informaron experiencias negativas como resultado de sus apariciones en los medios o sus comentarios en las redes sociales, y el 22 por ciento había recibido amenazas de violencia física o sexual.

“Algunos científicos dijeron que su empleador había recibido quejas sobre ellos, o que su domicilio se había revelado en línea. Seis científicos dijeron que fueron atacados físicamente”, resalta Nature.

Algunos investigadores dicen que han aprendido a hacer frente al acoso, aceptándolo como un efecto secundario desagradable pero esperado de llevar información al público. Y el 85 por ciento de los encuestados dijeron que sus experiencias de interacción con los medios eran siempre o en su mayoría positivas, incluso si eran acosados después. “Creo que los científicos necesitan capacitación sobre cómo interactuar con los medios y también sobre qué esperar de los trolls, es solo una parte de la comunicación digital”, escribió uno a la revista científica.

Para tener una idea más amplia de la escala del acoso, Nature pidió a los centros de medios científicos del Reino Unido, Canadá, Taiwán, Nueva Zelanda y Alemania que la enviaran a los científicos en sus listas de medios covid-19. Nature también envió un correo electrónico a investigadores en los Estados Unidos y Brasil que habían sido citados prominentemente en los medios.

Los resultados no son una muestra aleatoria de investigadores que han dado entrevistas con los medios sobre covid-19, porque representan solo las experiencias de los 321 científicos que eligieron responder (predominantemente en el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos).

“Pero las cifras revelan que los investigadores en muchos países se enfrentan a abusos relacionados con la pandemia, y las proporciones reportadas fueron más altas que en la encuesta australiana.

“Más de una cuarta parte de los encuestados a la encuesta Nature dijeron que siempre o generalmente recibieron comentarios de trolls o fueron atacados personalmente después de hablar en los medios sobre covid-19. Y más del 40 por ciento informó haber experimentado angustia emocional o psicológica después de hacer comentarios en los medios o en las redes sociales”.

Andrew Hill, farmacólogo del Instituto de Medicina Traslacional de la Universidad de Liverpool, recibió abuso vitriólico después de que él y sus colegas publicaran un metaanálisis en julio. Sugirió que la ivermectina mostró un beneficio, pero Hill y sus coautores decidieron retractarse y revisar el análisis cuando se retiró uno de los estudios más grandes que incluyeron debido a preocupaciones éticas sobre sus datos.

Después de eso, Hill fue asediado con imágenes de personas ahorcadas y ataúdes, con atacantes diciendo que estaría sujeto a “juicios de Nuremberg”, y que él y sus hijos “quemarían en el infierno”. Desde entonces ha cerrado su cuenta de Twitter.

En Brasil, la microbióloga convertida en comunicadora científica Natalia Pasternak también notó que los ataques en línea contra ella aumentaban cuando habló sobre los tratamientos no probados contra COVID-19 promovidos por el gobierno brasileño, que incluyen ivermectina, el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina y el antibiótico azitromicina.

“ES MUY DESGARRADOR SI TODOS LOS DÍAS RECIBES AMENAZAS DE MUERTE”

La viróloga Danielle Anderson, ahora del Instituto Peter Doherty para la Infección y la Inmunidad de la Universidad de Melbourne en Australia, recibió un intenso y coordinado abuso en línea y por correo electrónico después de escribir una crítica de verificación de datos a principios de 2020 de un artículo que sugería que el SARS-CoV-2 podría haberse filtrado del Instituto de Virología de Wuhan (WIV) de China.

El acoso ha ido en ambos sentidos cuando se trata de los orígenes del SARS-CoV-2. Alina Chan, investigadora postdoctoral del Broad Institute del MIT y Harvard en Cambridge, Massachusetts, ha recibido abusos por su trabajo sobre la idea de que la pandemia podría haber sido el resultado de la exposición a un virus en un laboratorio o sitio de investigación (a veces también llamada hipótesis de “fuga de laboratorio”).

En última instancia, dice, los ataques abusivos son contraproducentes para las personas que los hacen. “Hacen que la gente de su lado parezca irrazonable y peligrosa”, dice. “En segundo lugar, hacen que sea difícil responsabilizar a la gente porque ahora todos están distraídos al tener que abordar los ataques excesivamente abusivos”.

Para los investigadores que reciben abuso en línea, las estrategias de afrontamiento individuales incluyen tratar de ignorarlo; filtrar y bloquear correos electrónicos y trolls de redes sociales; o, para el abuso en plataformas específicas de redes sociales, eliminar sus cuentas. Pero no es fácil.

“Es muy desgarrador si todos los días abres tus correos electrónicos, tu Twitter, recibes las amenazas de muerte, recibes abuso todos los días, socava tu trabajo”, dice Hill. También lleva tiempo revisar los mensajes y filtrar a los abusadores, dice. Eso llevó a su decisión de eliminar su cuenta de Twitter.

Kuppalli ha mantenido su presencia en las redes sociales, pero es más cuidadosa con cómo la usa. Su regla ahora es no responder a comentarios o publicaciones cuando está molesta o enojada o, en algunos casos, no responder en absoluto. “Simplemente no leo los comentarios y no me involucre”, publica Nature.

Trish Greenhalgh, investigadora de salud y doctora de la Universidad de Oxford, Reino Unido, dijo en Twitter en marzo que había recibido “abuso malicioso” de otro académico y estaba bloqueando a los seguidores de su abusador para dificultar que la atacaran. Anteriormente había tuiteado que si alguien abusaba de sus estudiantes de doctorado, intentaría identificar al abusador y denunciarlos a su empleador. N