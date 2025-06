Lo que alguna vez fue una base inquebrantable para Donald Trump, comienza a mostrar grietas. Según la última encuesta de YouGov/Economist, realizada entre el 20 y el 23 de junio, la aprobación del expresidente entre quienes votaron por él en 2024 cayó a 83%, con un 14% que ahora lo desaprueba, reduciendo su aprobación neta de +80 puntos a +69. El cambio se produce en medio de una escalada militar con Irán que ha encendido las alarmas, incluso entre sus seguidores más leales.

La intervención de Trump, que incluyó bombardeos a instalaciones nucleares iraníes y desencadenó un contraataque de misiles iraníes a una base estadounidense en Qatar, ha alterado el clima político. Aunque se alcanzó un cese al fuego entre Irán e Israel el mismo día, las tensiones siguen al rojo vivo. Las Fuerzas de Defensa de Israel acusaron a Irán de violar el acuerdo, amenazando con atacar Teherán, lo que Irán niega.

LA DESCONEXIÓN CON LAS PRIORIDADES DEL VOTANTE

Según el politólogo Thomas Gift, director del Centro de Política de Estados Unidos en el University College London, esta ofensiva militar contradice las promesas de campaña del propio Trump. “Uno de los pilares de su mensaje 2024 era que ‘America First’ significaba evitar guerras interminables. Ahora, esa promesa comienza a sonar vacía”, declaró a Newsweek.

Incluso Steve Bannon, su exestratega y figura clave del movimiento MAGA (Make America Great Again), criticó abiertamente la operación y la decisión de Trump de agradecer públicamente a Benjamin Netanyahu tras los ataques. “Agradecer a Bibi, justo ahora, es lo último que debería hacer”, dijo, cuestionando que Trump se basara en inteligencia israelí y no estadounidense. Bannon advirtió que este giro belicista podría fracturar aún más la base MAGA: “Uno de los principios fundamentales del movimiento era: no más guerras eternas”.

CAÍDA EN LAS ENCUESTAS REPUBLICANAS

Otro sondeo de Reuters/Ipsos (21–23 de junio) mostró una caída del apoyo republicano a Trump: 84% aprueba su gestión, frente al 90% del mes anterior. La caída es consistente con un patrón conocido como “política termostática”, explicó Peter Loge, profesor en George Washington University. “Trump está perdiendo apoyo porque está haciendo cosas que la gente no quiere, y desatendiendo lo que sí les importa: el costo de vida, la salud, el futuro de sus hijos”.

DIVISIÓN INTERNA: EL FRENTE REPUBLICANO YA NO ES MONOLÍTICO

El conflicto con Irán ha revelado divisiones dentro del propio Partido Republicano. El congresista Thomas Massie calificó los bombardeos como “inconstitucionales”, recordando que solo el Congreso puede autorizar actos de guerra. Incluso Marjorie Taylor Greene, una aliada de Trump, expresó frustración antes del ataque: “Cada vez que EE. UU. está por alcanzar la grandeza, nos metemos en otra guerra extranjera. Esta no es nuestra pelea. La paz es la respuesta”.

Por su parte, Charlie Kirk, influyente en la derecha joven, advirtió que Trump podría “alienar a su base”, aunque luego elogió a los pilotos que ejecutaron el ataque. Esta ambivalencia refleja una fractura creciente: el movimiento MAGA apoya a Trump, pero no necesariamente su política exterior actual.

OPINIÓN PÚBLICA REPRUEBA EL CONFLICTO

Los ciudadanos estadounidenses no respaldan mayoritariamente los ataques en Irán. Solo el 29% de los encuestados por YouGov/Economist considera que Estados Unidos debe intervenir militarmente, mientras que el 46% está en contra. Otro sondeo de The Washington Post mostró una oposición del 45% a los bombardeos, y un 82% expresó preocupación por un conflicto a gran escala.

Según el encuestador G. Elliott Morris, esto se debe a que “muchos republicanos no valoran el aislacionismo por encima de su lealtad partidista. Si Trump decide invadir Irán, buena parte del movimiento lo seguirá. El giro en la opinión republicana tras los bombardeos es un ejemplo de manual”.

¿QUÉ OPINAN LOS VOTANTES DE TRUMP?

Aunque la reacción inicial fue crítica, dos tercios de los “MAGA Republicans” (65%) aprueban los ataques, según una encuesta de J.L. Partners. Este apoyo supera al de los republicanos tradicionales (51%) y se refuerza por la percepción de que “la guerra de Israel es la guerra de Estados Unidos”, afirmación con la que 63% de los republicanos están de acuerdo, y el porcentaje sube a 67% entre la base MAGA.

Sin embargo, una mayoría significativa (53%) de votantes de Trump en 2024 no está convencida de que Estados Unidos deba tener un rol activo en los asuntos mundiales. Solo el 47% apoya esta idea, mientras que el 37% se opone y el 19% está indeciso.

UN EQUILIBRIO FRÁGIL

Mientras Trump se esfuerza por proyectar fuerza, su base comienza a cuestionar si el liderazgo que ofreció en 2016 sigue vigente. Si bien conserva el apoyo de los más leales, la disonancia entre sus promesas y sus acciones en política exterior puede convertirse en un problema electoral, especialmente si las tensiones con Irán escalan.

Para los estrategas republicanos como Aaron Evans, sin embargo, el mensaje sigue claro: “Trump evitó una guerra larga, frenó el programa nuclear iraní y protegió vidas estadounidenses. Actuó con precisión y disciplina estratégica. Eso es lo que su base reconoce y valora”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

