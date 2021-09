No hay evidencia de que vacunas anticovid-19 causen infertilidad: CDC de EU | Newsweek México

LOS Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, informaron que hasta la fecha, no hay evidencia que demuestre que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el covid-19, pueda causar problemas de fertilidad en hombres o mujeres.

“La vacunación contra el covid-19 se recomienda para todas las personas mayores de 12 años, incluidas las personas que están tratando de quedar embarazadas ahora o podrían quedar embarazadas en el futuro, así como sus parejas.

“Las organizaciones médicas profesionales que atienden a personas en edad reproductiva, incluidas las adolescentes, enfatizan que no hay evidencia de que la vacunación covid-19 cause una pérdida de fertilidad”, señalan los CDC.

Estas organizaciones también recomiendan la vacunación covid-19 para las personas que puedan considerar quedar embarazadas en el futuro.

Las sociedades profesionales para la reproducción masculina recomiendan que a los hombres que quieran tener bebés en el futuro se les ofrezca la vacunación contra el covid-19. “No hay evidencia de que las vacunas, incluidas las vacunas covid-19, causen problemas de fertilidad masculina”.

En un estudio reciente de fertilización in vitro (un tipo de tratamiento de fertilidad), los investigadores compararon las tasas de éxito del embarazo entre tres grupos de mujeres.

Mujeres con: los anticuerpos no han sido vacunados contra covid-19, anticuerpos por tener una infección reciente con el virus que causa covid-19, no hay anticuerpos por tener una infección reciente con el virus que causa covid-19 o por haber sido vacunado contra covid-19.

El estudio no encontró diferencias en las tasas de éxito del embarazo entre los tres grupos. Al igual que con todas las vacunas, los científicos están estudiando cuidadosamente las vacunas covid-19 para detectar efectos secundarios e informarán los hallazgos a medida que estén disponibles.

“Actualmente no hay evidencia que muestre que ninguna vacuna, incluidas las vacunas covid-19, cause problemas de fertilidad masculina. Un pequeño estudio reciente de 45 hombres sanos que recibieron una vacuna covid-19 contra el ARNm (es decir, Pfizer-BioNTech o Moderna) examinó las características de los espermatozoides, como la cantidad y el movimiento, antes y después de la vacunación. Los investigadores no encontraron cambios significativos en estas características espermáticas después de la vacunación”, explicaron los expertos. N