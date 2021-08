'Presidente de Afganistán huyó con autos y un helicóptero llenos de dinero': Rusia | Newsweek México

“EL PRESIDENTE Ashraf Ghani huyó de Afganistán con cuatro autos y un helicóptero llenos de efectivo”, informó la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, al citar a un vocero de la embajada de Rusia en Kabul.

El portavoz de la embajada, Nikita Ishchenko, dijo que “el colapso del régimen… se caracteriza de manera más elocuente por cómo Ghani escapó de Afganistán: cuatro autos llenos de dinero; intentaron meter otra parte del dinero en un helicóptero, pero no cabía. Y parte del dinero quedó tirado en la pista”, informó AFP.

Cuando The Associated Press le preguntó cómo conocía los detalles de la partida de Ghani, Ishchenko dijo “bueno, estamos trabajando aquí”, sin ofrecer más detalles. La AP no pudo verificar de forma independiente sus afirmaciones.

Ghani huyó de Kabul el domingo cuando los talibanes tomaron la capital afgana. Hay reportes de prensa que dicen que el presidente se fue a Tayikistán o Uzbekistán, pero no hay confirmación oficial de su paradero.

El presidente Ashraf Ghani, un economista de carácter fuerte presentado a menudo como un experto en estados en quiebra, fue elegido en 2014 con la promesa de “reedificar un nuevo país y de terminar con la corrupción que lo corroía” pero salió del país sin cumplir ninguna de las dos encomiendas.

Tras salir, Ghani explicó que temía que “innumerables patriotas habrían sido martirizados y Kabul destruida” si él se quedaba.

“Los talibanes ganaron, ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación de su país”, apuntó Ghani en un mensaje en Facebook.

El enviado del Kremlin en Afganistán, Zamir Kabulov, dijo este lunes que la huida de Ghani de Kabul fue “vergonzosa”, y agregó que Ghani “merece ser llevado ante la justicia y debe rendirle cuentas al pueblo afgano”, informó AP.

Mientras tanto, el embajador de Rusia en Afganistán, Dmitry Zhirnov, dijo a la estación de radio Ekho Moskvy que, a juzgar por las primeras 24 horas de control talibán en la capital afgana, “ahora mismo la situación en Kabul es mejor que con Ashraf Ghani”.

Ghani, de 72 años, estudió en la universidad neoyorquina de Columbia antes de convertirse en profesor de Ciencias Políticas y Antropología en los años 1980, cuando Afganistán se hallaba bajo ocupación rusa, informó AFP. N

—∞—

Con información de AFP y AP