Gobernador de Nueva York renuncia al cargo tras ser acusado por 11 mujeres de acoso sexual | Newsweek México

EL GOBERNADOR del estado de Nueva York, Estados Unidos, Andrew Cuomo, anunció este martes su dimisión al cargo después de que 11 mujeres lo acusaran de acoso sexual.

“Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno, y por lo tanto eso es lo que haré, porque trabajo para ti, y hacer lo correcto es hacer lo correcto por ti””, dijo Cuomo en un discurso en vivo. “Mi dimisión será efectiva en 14 días”, añadió.

“Es una cuestión de vida o muerte. Las operaciones gubernamentales y el desperdicio de energía en distracción es lo último que el gobierno debe ser”, dijo.

“No puedo ser la causa. Nueva York dura significa Nueva York amorosa. Y amo a Nueva York y te amo. Todo lo que he hecho ha sido motivado por ese amor y nunca querría ser inútil de ninguna manera”.

Cuomo, de 63 años, agregó: “Quiero que sepan desde el fondo de mi corazón que nunca lo hice y que nunca faltaría el respeto intencionalmente a una mujer, trataría a ninguna mujer de manera diferente a como me gustaría que se tratara y esa es la verdad honesta de Dios”.

La semana pasada, Andrew Cuomo negó las acusaciones de acoso sexual contra varias mujeres, incluidas algunas empleadas, luego de que una investigación independiente apuntara contra él señalándolo de “instituir una cultura de miedo” dentro de su administración.

“Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, dijo Cuomo en un discurso por televisión.

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirmó, y agregó que había publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web.

Cuomo se pronunció después de la publicación de un informe por parte de la oficina de la fiscal general de Nueva York, que provocó que se exigiera su renuncia.

La fiscal general Letitia James dijo que en cuatro meses de investigación, han hablado con 179 personas y revisado 74,000 pruebas. “Yo creo a las mujeres. Y creo a estas 11 mujeres (que han denunciado el acoso sexual por parte del gobernador)”.

La investigación también descubrió que Cuomo y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su experiencia. James dijo que las pruebas halladas durante la investigación se harían públicas junto con el informe.

Una exempleada dijo que el año pasado el gobernador le metió la mano por debajo de su blusa. El presidente Joe Biden, un antiguo aliado de Cuomo, dijo cuando se le preguntó sobre el informe: “Creo que debería renunciar”.

La investigación encontró que Cuomo “acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

Cuomo será sustituido por la vicegobernadora Kathleen Hochul, también demócrata y será la primera mujer en gobernar ese estado; la ahora vicegobernadora calificó de “repulsiva” la conducta de acoso por parte de Cuomo. N