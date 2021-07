Simone Biles sintió 'todo el peso del mundo' sobre sus hombros antes de retirarse de la Olimpiada | Newsweek México

SIMONE BILES habló de sus sensaciones de presión extrema antes de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio a principios de esta semana.

La gimnasta del equipo estadounidense se retiró oficialmente de la competencia tras problemas en su exhibición de salto de caballo.

La atleta, de 24 años, se retiró el martes de la final femenil por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a un problema médico no especificado, confirmó el equipo.

En medio de rumores, Biles abandonó la competencia debido a un problema de salud mental. USA Gymnastics, que es el organismo rector de esa disciplina en Estados Unidos, publicó una declaración donde se indica que la atleta se retiró por razones médicas.

“Simone Biles se ha retirado de la competencia final por equipos debido a un problema médico”, se lee en la declaración. “Será evaluada diariamente para determinar si puede recibir la autorización médica para futuras competiciones”.

Sin embargo, se informa que un entrenador del equipo estadounidense confirmó más tarde, durante una transmisión de NBC, que la cuatro veces campeona olímpica se retiró debido a un “problema mental que sufre”. No se piensa que la razón esté relacionada con alguna lesión.

Este lunes, la gimnasta habló sobre la presión que enfrentaba mientras se desarrollaban los juegos olímpicos. En una publicación de Instagram que compartió desde Japón, Biles dijo que sintió “todo el peso del mundo” sobre sus hombros.

“No fue un día fácil ni el mejor, pero logré salir adelante. A veces realmente sentía como si tuviera todo el peso del mundo sobre mis hombros”, escribió en la publicación.

“Sé que todo me lo quitaba de encima y que hacía parecer que la presión no me afectaba, pero, caray, ¡a veces es difícil, jajaja! ¡Los juegos olímpicos no son ninguna broma! ¡Pero me siento feliz de que mi familia pudiera estar conmigo virtualmente, ellos son mi mundo!”.

Desde entonces, Biles ha hablado públicamente tras su salida de la final femenil por equipos, ocurrida este martes, revelado su estado emocional y confirmado que no había sufrido ninguna lesión que le impidiera competir.

“Me siento bien físicamente. Estoy en forma”, le dijo a Hoda Kotb en el programa Today después de su retiro. “Emocionalmente, esto varía según la hora y el momento. Venir aquí a los juegos olímpicos y ser la estrella principal no es tarea fácil, por lo que simplemente tratamos de vivir un día a la vez, y luego ya veremos”.

En cuanto a las futuras competencias, Biles señaló que planea “vivir un día a la vez” antes de tomar una decisión. También dijo que tuvo que tranquilizar a sus compañeras de equipo cuando se retiró.

“Estaban muertas de miedo”, dijo Biles. “Lloraban, y yo les decía: ‘Tienen que relajarse, estarán bien sin mí. Salgan, pateen algunos traseros como lo han hecho en los entrenamientos, simplemente hagan lo que saben hacer, y ya veremos qué pasa'”.

Laurie Hernández, compañera de Biles en el equipo femenil estadounidense de gimnasia de 2016, reconoció hoy la presión que Biles debía soportar. “Todo el mundo está viéndola”, dijo Hernández durante una aparición en el programa Today. “La presión es inmensa”. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek