Por qué la nueva variante vietnamita del covid-19 preocupa tanto al mundo | Newsweek México

UNA NUEVA y “peligrosa” variante del covid-19 ha surgido en Vietnam, la cual es un híbrido que combina las cepas de India y del Reino Unido, señaló este sábado el Ministro de Salud de ese país.

El ministro de Salud, Nguyen Thanh Long, indicó que la nueva variante se transmite más fácilmente que otras que se hayan conocido antes, y que sus datos genómicos serán publicados pronto, de acuerdo con Reuters.

“En Vietnam se ha descubierto una nueva variante del covid-19 que combina características de las dos variantes existentes halladas por primera vez en India y en el Reino Unido. El hecho de que la nueva cepa sea una variante india con mutaciones que pertenecen originalmente a la variante británica es algo muy peligroso”, dijo Long en una reunión del gobierno, de acuerdo con Reuters.

Long añadió que al menos cuatro personas son portadoras de la nueva variante tras su descubrimiento mediante pruebas de secuenciación genética realizadas por el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología, según el diario digital VnExpress.

Hasta ahora, en Vietnam se han detectado siete variantes del virus, entre ellas, la B.1.1.7, que es la variante del Reino Unido, y la B.1.617.2, que es la variante de India, de acuerdo con Reuters.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mencionado cuatro variantes particularmente preocupantes, entre las que están las que surgieron por primera vez en India y en el Reino Unido, así como la de Sudáfrica y la de Brasil.

“Esperamos que se sigan detectando más variantes conforme el virus circula y evoluciona, y conforme mejoran las capacidades de secuenciación en todo el mundo”, dijo este domingo Maria Van Kerkhove, lideresa técnica de la respuesta ante el covid-19 por parte de la OMS en un hilo de Twitter.

Añadió que la oficina de la OMS en Vietnam trabaja con el Ministerio de Salud de ese país y afirmó que “la variante detectada es la B.1.617.2 con una mutación adicional”, que es la variante de India.

We expect that more variants will continue to be detected as the virus circulates and evolves and as sequencing capacities are enhanced worldwide.

It’s even more critical we drive down and keep down transmission. @WHO #COVID19

