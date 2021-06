Promueven taller para capacitar a regidores electos | Newsweek México

Capacitar a los regidores para que tomen mejores decisiones en la solución de los problemas de los municipios que representan es uno de los principales objetivos del primer taller de fortalecimiento de regidurías impulsado por organizaciones de la alianza RegidorMX, evento coordinado por Abelamar Chacón.

Entre los participantes se encuentran los ediles electos del XXIV Ayuntamiento de Tijuana que será presidido por Monserrat Caballero.

Marco Zamarripa, facilitador en el taller, dijo que uno de los módulos se enfoca en dar a conocer a los ediles cuáles son sus facultades, así como las leyes y reglamentos, particularmente los apartados en los que se observa la importancia de la asistencia a las sesiones de comisiones y de Cabildo.

También se les capacitará en transparencia para la rendición de cuentas al interior del cabildo, “lo cual debe ser un objetivo primordial”, dijo

Agregó que un regidor que no asiste a las reuniones de comisión, no hace público la aprobación de actas, ni asiste a las sesiones de comisiones, o no participa en las discusiones y debates, no está cumpliendo con su función.

“Lamentablemente existen casos así, por eso necesitamos un cabildo totalmente abierto”, planteó.

Entre los ediles participantes se promoverá el institucionalizar un espacio en donde los ciudadanos participen y sean escuchados, para mejorar la gestión y vinculación de la ciudadanía con el Cabildo, máximo órgano del gobierno local.

Este martes se presentó el taller, con el cual también se busca formar una red nacional con el fin de promover una mayor colaboración de agendas ciudadanas, por lo que la convocatoria se mantiene abierta para sumar otros municipios a los 10 que ya están confirmados en la capacitación a regidores que se efectuará por vez primera en México, a partir del 22 de junio.

La instrucción inicia el 22 de julio y consta de un currículo base de siete módulos que se impartirán de manera virtual a los más de 100 regidores recién electos, de 10 municipios, de 5 estados, quienes serán capacitados entre los meses de julio y septiembre.

Los facilitadores del taller provienen de organismos como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la fundación Internacional para el desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC) y el World Justice Project, entre otros.