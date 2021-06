Marina del Pilar y Carlos Torres hacen su primer negocio y no lo declaran | Newsweek México

En noviembre del año pasado, siendo alcaldesa de Mexicali, la hoy candidata a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar Ávila, creó junto a su esposo Carlos Torres, la empresa Vida Orgánica de Tijuana, que omitió transparentar en su declaración 3 de 3.

Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V. se dedica a “todo lo relacionado con productos orgánicos y veganos”, además de la comercialización, distribución y almacenamiento de abarrotes y administración de franquicias, según la carátula del acta constitutiva.

La candidata Marina del Pilar se asoció con su esposo, su cuñado, y cuatro accionistas más para crear con un capital inicial de 100 mil pesos, Vida Orgánica Tijuana.

El esposo de la alcaldesa con licencia, Carlos Alberto Torres Torres aportó 15 mil pesos y cuenta con 15 acciones.

El cuñado de la candidata, Luis Alfonso Torres Torres, que ha sido administrador de aduanas, aportó la misma cantidad y también cuenta con 15 acciones.

Marina del Pilar Ávila Olmeda aportó 15 mil pesos y tiene otras 15 acciones.

Aunque la candidata Marina entregó su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos en marzo de este año, no incluyó su participación en la empresa, algo que activistas consideran un acto de opacidad.

Marina del Pilar no respondió a una solicitud de entrevista sobre el caso.

Otros socios de Marina del Pilar son dos hermanos Lameiro Camacho, una familia conocida por operar y administrar moteles en Baja California.

Juan Manuel Lameiro Camacho es el socio mayoritario de Vida Orgánica Tijuana, pues aportó 20 mil pesos y cuenta con 20 acciones.

Su hermano Luis Jaime Lameiro Camacho, aportó 10 mil pesos y cuenta con 10 acciones.

María del Socorro Terrazas Ciapara aportó otros 15 mil pesos, y tiene 15 acciones.

Otra socia minoritaria de Vida Orgánica Tijuana con 10 acciones y que aportó 10 mil pesos, es la panista Miriam Miranda Hernández,

Miranda Hernández trabajó en el congreso de Baja California cuando Carlos Torres era diputado y todavía militante del Partido Acción Nacional.

La socia Miriam Hernández es militante del PAN, y en 2018 aportó más de 30 mil pesos a la campaña de Jorge Ramos Hernández, para el senado, según declaraciones públicas.

Carlos Torres fue expulsado de Acción Nacional después de que votara a favor de la “Ley Bonilla”, una iniciativa que planteaba ampliar el mandato de Jaime Bonilla de 2 a 5 años y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por inconstitucional.

El cuñado de Marina del Pilar, Luis Alfonso Torres es el gerente general, mientras que Juan Manuel es el gerente administrativo de Vida Orgánica Tijuana.

La iniciativa ciudadana 3 de 3, tiene como objetivo transparentar la información patrimonial, de intereses y comprobante de pago de impuesto de los funcionarios y candidatos a una elección popular, con el objetivo de combatir la corrupción.

Esta rendición de cuentas presentada el 10 de marzo ante el organismo Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC), quedó incompleto.

La integrante de la OBSERBC y activista social Fernanda Flores dijo que las declaraciones deben ser completamente transparentes y públicas “porque así nos volvemos todos unos auditores y podemos cachar quién está mintiendo u omitiendo información”.

La última declaración patrimonial que Marina del Pilar presentó al tomar posesión como alcaldesa de Mexicali, no es pública.

La Sindicatura Municipal de Mexicali argumentó que se deberá actualizar la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas en el Estado de Baja California para la posibilidad de proporcionar dicha información.

Vida Orgánica Tijuana, S. de R. L. de C. V. no aparece en directorios ni registros comerciales y no pudo ser ubicado su domicilio.