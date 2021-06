Aerolíneas desmienten rumores: pasajeros vacunados no corren riesgo de coágulos sanguíneos | Newsweek México

NO HAY evidencia de que las aerolíneas en España y Rusia, o en otros lugares, hayan recomendado que las personas vacunadas contra covid-19 se abstengan de volar debido a preocupaciones sobre la coagulación de la sangre, de acuerdo con agencias de verificación de noticias.

Este desmentido se da luego de que usuarios de las redes sociales han compartido extractos de un segmento de Sky News Australia, que incluye la afirmación de que las aerolíneas españolas y rusas están aconsejando a los vacunados contra covid-19 que no viajen debido a los riesgos de coágulos sanguíneos.

Múltiples organismos de la aviación han desacreditado la afirmación, mientras que los expertos dicen que volar no representa un mayor riesgo para quienes han sido vacunados contra el virus.

El 17 de junio, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y al Centro Europeo para las recomendaciones de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) emitieron conjuntamente un nuevo protocolo de seguridad sanitaria de la aviación que no menciona ninguna preocupación relacionada con la coagulación de la sangre, ni aconseja a los pasajeros vacunados que no viajen en avión.

Las autoridades aéreas y sanitarias coincidieron en que el éxito de los programas de vacunación ha permitido relajar algunas medidas de control para los viajeros completamente vacunados contra covid-19.

Un portavoz de Airlines for Europe, un organismo comercial que incluye a la mayoría de las principales aerolíneas europeas, desmintió las afirmaciones que surgieron de un portal radicado en España y otro en Rusia. “Por el contrario, las aerolíneas en Europa están presionando por la no discriminación entre los examinados, vacunados, no vacunados en lo que respecta a las restricciones y la libre circulación”, respondió a la agencia australiana de verificación de noticias AAP.

A la fecha, no hay datos que relacionen un aumento en los coágulos de sangre al volar con alguna vacuna anticovid. La condición de coagulación de la sangre asociada con el vuelo, denominada trombosis venosa profunda, estaba relacionada con el movimiento restringido de los pasajeros en los aviones. En tanto que la trombosis del seno venoso cerebral es la condición de coagulación asociada con algunas vacunas.

La información falsa previa que circuló en el sector de la aviación respecto a la vacunación anticovid se refería a que las aerolíneas prohibian a los pasajeros vacunados viajar por temores infundados de que la vacuna hiciera contagiosos a los pasajeros. También fue desmentido. N