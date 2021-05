Montserrat tendrá un gabinete conformado por mujeres | Newsweek México

La candidata a la alcaldía de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que de ser elegida, su gobierno estará compuesto en su mayoría por mujeres en cualquiera de los niveles de la administración.

En un comunicado la candidata informó que es tiempo de brindarles [a las mujeres] la oportunidad dentro de la política de la ciudad, algo que por mucho tiempo se les había negado.

La candidata se reunió con la barra de abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C., donde comentó que el deber favores es el inicio de la corrupción en todos los niveles.

“Mi campaña ha sido muy austera, hay muy pocas personas y en las colonias, no es simplemente por seguir la línea de la transformación, es para no deberle nada a nadie, el deber favores genera corrupción”, expresó.

Caballero Ramírez agregó que, a diferencia de sus competidores, a ella nadie la puede señalar de corrupta, pues su carrera política se ha regido por los valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En la sesión, la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, habló sobre su intención de crear programas de apoyo para madres solteras, así como de desarrollo cultural y deportivo para las familias para que los niños tijuanenses tengan un desarrollo integral.