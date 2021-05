Líderes de Morena se suman a campaña de Jorge Ramos | Newsweek México

Líderes de diferentes colonias de Tijuana y dos candidatas de MORENA, se sumaron a la campaña de Jorge Ramos, contendiente de la alianza Va X Baja California, por Tijuana.

En total se incorporaron 110 personas de la estructura electoral y jurídica de Morena, entre ellas a una candidata a diputada suplente y una candidata a regidora suplente.

En un comunicado informaron que su decisión se debe a que la actual candidata de Morena, Montserrat Caballero “no representa los principios de no mentir, no robar y no traicionar, además de que el gobierno actual traicionó la confianza de los tijuanenses al llevar al total abandono a la ciudad”.

Myrna Eugenia Cuevas Vega, Alan Yusef Andrade Alejandre y Víctor Rogelio Guerrero Ceja, coincidieron en que la única opción viable es el candidato de la coalición Va X Baja California

Por su parte, Marisol Rodríguez, suplente de la actual Regidora Edelmira Chamery, precisó que los elementos de la estructura de Morena, incluida ella, cuentan con credenciales que avalan su representación del partido en los distritos electorales, y se suman al proyecto de Jorge Ramos conscientes de que esta decisión libre que han tomado pudiera traer consigo represaliada en su contra pero que las enfrentarán porque ante todo primero está por delante el bienestar de la ciudad, el estado y el país.

Jessica Cortez candidata a diputada suplente por el distrito 13, dijo temer por represalias a su familia, pero que afronta los riesgos con valentía, pues a pesar de las llamadas intimidantes, tomó una decisión por amor a Tijuana.

Jorge Ramos sostuvo que el proyecto de gobierno que encabeza está abierto a todos aquellos que deseen sumarse a la reconstrucción de la ciudad, que fue abandonada y dañada por la inseguridad, colocando a Tijuana como uno de los municipios más violentos del mundo, y donde más mujeres son asesinadas.

Por esta razón, el candidato hizo un llamado a hombres y mujeres de diferentes ideas políticas a sumarse a su proyecto, que tiene claro lo que se debe hacer desde el primer día de gobierno para poner el orden y la tranquilidad en las colonias como lo demanda la población.

Puntualizó que de ser elegido alcalde nombrará a jefes policiacos incorruptibles para combatir al crimen e impulsará un programa de pavimentación que ponga fin al rezago de accesos dígitos en las colonias, además de darle solución a la falta de alumbrado público.