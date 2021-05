En BC, 92% está descontento con su vida y votarán por Morena | Newsweek México

El 92% por ciento de la población en Baja California está descontento con su situación actual de vida, pero la mayoría votará por Morena porque perciben que la causa de su problema es culpa de gobiernos anteriores.

En un investigación realizada por la empresa Electología, dedicada a levantar información sobre la percepción y sentir del electorado, se realizó una encuesta que colocó a Marina del Pilar Ávila, candidata a la gubernatura, en primer lugar con el 69% de probabilidades de ganar la elección.

En segundo lugar se encuentra el candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES),Jorge Hank, con el 40.3% y Lupita Jones, por la alianza (PRI-PAN-PRD), con el 40.2% de probabilidad de ganar la gubernatura.

Antonio Roldán y Rafael Carrión, representante de la empresa Electología, dijeron que el margen de probabilidad entre el primer lugar respecto al segundo y tercero es muy amplio, por lo que aseguraron que ganaría Marina del Pilar la gubernatura, a 18 días de la elección.

“Hagan lo que hagan todos los equipos de campaña, todos los candidatos, esto ya está definido, a 18 días de la elección”, dijo Roldán.

Agregó que la elección ya estaba definida desde antes de las campañas, porque las personas ya saben por quién no van a votar. “Los ciudadanos ya sabemos desde el inicio lo que no queremos, porque partido no íbamos a votar”, dijo.

Entre los factores que le favorecen a la candidata de Morena, destacaron la aceptación que prevalece por el presidente Andrés Manuel López Obrador con del 80%, a pesar de una aceptación más baja del gobernador, Jaime Bonilla, con el 60%.

Aseguraron que el 90% de la población no es persuadida por las propuestas de los candidatos.

En la investigación fueron consultados 5 mil ciudadanos a través de una entrevista que duró alrededor de 40 minutos, algunos de manera presencial y otros vía telefónica, que debería tener credencial de elector y residencia en la ciudad, dijeron los representantes de la empresa.

Electología, es una encuesta que mide las emociones de las personas y de ahí extrae información por quién va a votar, sin preguntar directamente la intención del voto a los ciudadanos consultados.

Explicaron que la investigación se basa en la emoción de las personas y no en la razón, donde hay diversidad de opiniones.

“Si empezamos un debate sobre el tema aquí no acabamos, y terminamos peleados, pero si hablamos de la parte de emociones nos vas a entender en un tiempo corto”, explicó Roldan.

En el 2019, Electología también presentó una encuesta con el mismo ejercicio sobre las elecciones en Baja California, donde dieron como ganador al actual gobernador Jaime Bonilla.