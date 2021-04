Valeria, un caso de éxito en la lucha contra el Covid | Newsweek México

Valeria Silva Gómez desarrolló neumonía atípica grave, derivada de coronavirus, por lo que fue hospitalizada e intubada dos veces continúas, un cuadro atípico del que pocos logran sobrevivir, reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La probabilidad de que un paciente sobreviva a una neumonía severa provocada por Covid es de un 30 por ciento, pero ser hospitalizado e intubado dos ocasiones seguidas por el mismo cuadro, vuelve casi nula esa posibilidad, por lo que su caso se documentó como de éxito, por las autoridades de la Delegación Baja California del IMSS.

“Veo en las noticias que muchas personas no resisten una primera intubación, dos era prácticamente imposible, pensé que mis pulmones no resistirían más”, ese fue el primer pensamiento de Valeria, tras despertar de la segunda hospitalización, a la que fue internada en estado inconsciente.

Tres meses atrás, Valeria ingresó al Hospital General de Tijuana en donde permaneció dos semanas bajo ventilación mecánica por una neumonía severa, tras una aparente recuperación la extubaron y dos semanas después la enviaron a recuperación a domicilio.

Desafortunadamente la evolución no fue la desea, en menos de 72 horas comenzó a tener deterioro neurológico y respiratorio lo que provocó que perdiera el conocimiento y fuera ingresada de urgencia, esta vez al Hospital Regional Número 1 del IMSS.

“El dióxido de carbono se acumuló en su cuerpo, provocando una baja oxigenación, el deterioro neurológico no le permitía una respiración adecuada, lo que le causó un choque hemodinámico, por lo que se le volvió a intubar”, explicó a Newsweek Baja California Jaime Hernández Rodríguez, médico internista del IMSS.

Cuando la respiración no es buena, el pulmón no alcanza a la oxigenación suficiente y no se elimina el dióxido de carbono, cuya retención agravó el estado de la paciente, detalló.

Tras cuatro días se extubó, aunque continuó requiriendo oxígeno de apoyo a través de manejo respiratorio con mascarilla, hasta que logró superar los problemas neurológicos, de presión sanguínea y pulmonar.

Valeria fue dada de alta después de permanecer otras tres semanas hospitalizada. Mes y medio después se encuentra recuperada y desarrolla sus actividades en forma normal.

“Fue un caso de éxito por lo complicado, todo paciente que desarrolló neumonía atípica por Covid y que requirió asistencia ventilatoria, es una neumonía severa”, subrayó Hernández Rodríguez.

El médico especialista hizo un llamado a la población a continuar con las medidas de protección.

“El cambio de semáforo en amarillo no es para relajarnos, la vacuna no viene a disminuir la propagación del virus, viene para darnos protección y no desarrollar enfermedad grave, pero el virus sigue estando, tenemos un buen porcentaje vulnerable que no se ha vacunado”, indicó.

Por su parte, Valeria recomendó mantener las medidas de prevención contra el virus que causa el Covid19.

“Es un virus muy fuerte, mucha gente se ha ido y continuará yéndose, pero muchas veces está en nosotros cuidarnos, esperar nuestro turno de vacunación”.