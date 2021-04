Suma dos agresiones a periodistas campaña del candidato Jorge Ojeda | Newsweek México

Simpatizantes y miembros del equipo de campaña del partido Fuerza X México suman dos agresiones contra periodistas en menos de un mes en Tijuana.

La primera se dio el 4 de abril, durante el inicio de campaña de Jorge Ojeda, candidato a la gubernatura de Baja California, en el Hotel Real Inn.

En esta, Fernando Gurrola, coordinador de campaña y “Pepe”, coordinador de agenda del candidato, agredieron verbalmente a Uriel Sauce, reportero de Zeta, mientras entrevistaba a Jorge Ojeda.

Saucedo narra que acompañó al candidato mientras salía del hotel y se dirigía a la glorieta de Cuauhtémoc.

Al comenzar a realizar preguntas relacionadas al partido Morena y al actual gobernador Jaime Bonilla, comenzó a ser empujado por los miembros de la comitiva.

“Me comenzaron a empujar, me detuvieron para que ya no siguiera caminando con el candidato, nos hicimos de pronto de palabras”, cuenta Saucedo.

En el audio de la entrevista se puede escuchar cómo Saucedo dice, “estoy en entrevista”, a lo que le contestan,“luego te atendemos” “nos organizamos una entrevista” “luego continuamos”, y finaliza con Saucedo diciendo “no me pares, no me pares”, “¿por qué su personal me está deteniendo, así es su campaña?”.

Momentos después de la agresión, Fernando Gurrola se acercó al reportero para pedir disculpas y comentarle que le podían dar una entrevista después a lo cual se negó.

“Que te empujen, que no te permitan hacer tu trabajo es muy incómodo, molesto, ver que nadie hace nada, que el mismo candidato lo permite”, dijo Saucedo sobre la agresión.

Al no sufrir lesiones, Saucedo no reportó el incidente a autoridades, pero sí lo hizo al colectivo #YoSíSoyPeriodista, para que quedara registro del ataque.

“No pensé que fuera a ocurrir de nueva cuenta [la agresión], o al menos no con el mismo partido”, dijo Saucedo.

Posteriormente Gurrola y “Pepe”, fueron despedidos, según Saucedo.

Esto no pudo ser confirmado con el equipo de campaña de Jorge Ojeda, que no respondió a una solicitud de comentario.

La segunda agresión se dio ayer sábado 24 de abril, cuando el reportero Guillermo Parra, del portal AlfredoAlvarez.mx, cubría una manifestación de vecinos del Fraccionamiento Punta Azul, perteneciente al grupo Aries, empresa de Jorge Ojeda.

Parra dijo que el suceso se dio en Zona Río, alrededor de la 1:26 de la tarde, en las inmediaciones de la Glorieta de Cuauhtémoc, mientras que él estaba junto a los vecinos que exigían el cumplimiento de los servicios en el fraccionamiento.

En la glorieta se encontraban entre 100 y 150 miembros del partido, haciendo actos de proselitismo, con banderas del partido, carteles, y música.

“Comenzaron a gritarse, de calle a calle […] un equipo de campaña de Fuerza X México cruzaron la calle, y empezaron a amedrentar y a gritarle a las personas que venían con estos vecinos del fraccionamiento” narra Parra.

Guillermo se encontraba grabando la manifestación y el momento de confrontación con su celular cuando fue golpeado con una bandera del partido por uno de los jóvenes.

“Si levantaba el palo y hacía las señas como que iba a agredir a uno de los vecinos, cuando se dieron cuenta que yo los estaba tomando, uno de ellos se fue contra mí y me tiró con el palo, no me alcanzó a golpear en mi cuerpo pero sí me tiró el celular, entonces le reclamé y salió corriendo”, cuenta Parra.

“Me tiró el palazo en el brazo”, dijo Parra.

En el vídeo compartido por el reportero se puede ver como son dos jóvenes del equipo de campaña discutiendo con vecinos y uno de ellos es quien le pega directamente al celular y este cae.

Varios de los manifestantes sí recibieron daños físicos, como golpes en la cara, muñecas y aventones, contó Guillermo, elementos de la policía municipal arribaron al lugar aproximadamente 10 minutos después de los hechos.

Después un grupo de jóvenes que dijeron venir de Tecate, les comentaron que quienes los agredieron había sido un grupo de Tijuana. Pidieron disculpas y dijeron no conocerlos y no tener el control sobre sus acciones.

Al momento, Parra no recibió ningún tipo de respuesta por representantes del partido, pero recibió el apoyo de compañeros y de la Asociación Artículo 19.

El portal de Alfredo Alvarez se manifestó en contra de esta acción.

“Repudiamos categóricamente los actos violentos ocurridos hoy por parte de golpeadores de Jorge Ojeda, candidato a gobernador de Fuerza por México contra nuestro reportero Guillermo Parra y los residentes del fraccionamiento Puntazul de Grupo Aries”, manifestó el medio en su página de Facebook.

La asociación Artículo 19 documentó 185 ataques contra la prensa, durante el proceso electoral de 2018.

Cuando se le pidió entrevista a Armando Medina, coordinador de mercadotecnia del candidato sobre la agresión a Parra, dijo que revisaría si “era una nota real”, y después dejó de responder.