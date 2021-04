Se reúne Héctor Mares con miembros de pueblos originarios mixtecos y purépechas | Newsweek México

50 second read

El candidato a diputado federal por el distrito 06 de MORENA, Héctor Mares Cossío, se reunió con miembros de la comunidad de Pueblos Originarios Mixtecos y Purépechas para pedir su apoyo el 6 de junio.

“No podemos aflojar el paso, pues lo único que pretende la oposición es regresar a prácticas que en el pasado llevaron al país a la ruina”, aseguró Héctor Mares Cossío.

El candidato fue acompañado por su compañero de fórmula, Felipe Lameiro, en esta jornada de promoción del voto en las colonias Salvatierra, Nuevo Milenio y Loma Bonita en Tijuana.

El candidato sostuvo que es una prioridad enaltecer los preceptos de no robar, no mentir y no traicionar, para castigar con cárcel la corrupción además de eliminar los lujos y excesos de funcionarios públicos.