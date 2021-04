Registro de candidatura de Leyzaola es legal y legítima: PES | Newsweek México

Sin acudir personalmente, ni presentar carta de residencia, el Teniente coronel Julián Leyzaola Pérez registró este sábado su candidatura a la alcaldía de Tijuana ante el Instituto Estatal Electoral de Baja california (IEEBC) a través de los dirigentes del Partido Encuentro Solidario (PES).

“Hoy venimos a registrar de manera legal y legítima a Julián Leyzaola y queremos pedirles que sean las ciudadanas y los ciudadanos de Tijuana quienes decidan quién será el próximo alcalde, y no las autoridades en turno, y no los chanchullos electorales y las estrategias pseudo electorales para descalificarlo”, demandó el presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores a los consejeros del Instituto.

Aunque dijo confiar en las autoridades electorales, les pidió apegarse a la legalidad y “piso parejo para todos”.

El líder nacional del PES calificó como increíble que el gobernador de este estado siga inmiscuyéndose en el proceso electoral cuando firmó un convenio en el cual todos, y cada uno de los gobernadores, firmaron de no entrometerse en el proceso electoral.

“A las personas que no cumplan con su deber legal ¡las vamos a mandar al diablo! Queremos que ya se vaya el señor Bonilla de Baja California y se regrese a vivir a los Estados Unidos donde nació, por cierto”.

Alfredo Ferreiro Velazco, dirigente estatal de ese partido comentó, “estamos contentos que nos reciban y podamos entregar estos documentos”.

El registro se logró después de varios intentos, “a pesar de que hay dos, tres personas en el estado, uno principal que no quiere a Julián Leyzaola en Tijuana, porque no quiere que se acabe la delincuencia en Tijuana, no quiere que haya tranquilidad en Tijuana”, señaló.

El líder del PES en Baja California pidió al Instituto ayuda para que se respeten los derechos políticos del aspirante a alcalde, “que no haya nada que lo impida, que no haya ningún camino que no se pueda abrir para un ciudadano que ha luchado por la vida de todos”.

Ferreiro subrayó que después de varios años, el registro de Leyzaola fue posible hacerlo “ante un Instituto responsable, ante un Instituto que se ha puesto la camiseta de los ciudadanos y está trabajando conforme a la Ley, a pesar de las circunstancias que sabemos”.

Por su parte, Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), indicó que a más tardar el 18 de abril el Instituto resolverá la procedencia de las solicitudes y verificará “el debido cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que marca la Ley Electoral, así como las sanciones afirmativas aprobadas por el Consejo General”.

En el caso de las planillas a munícipes, precisó, lo hará el consejo general y en las fórmulas serán los consejos distritales los encargados de realizar ese proceso.

Hernández Morales recordó que este domingo 11 de abril vence el plazo para la inscripción de planillas de munícipes y fórmulas a las diputaciones de los partidos, coaliciones y candidaturas independientes.

Al grito de “¡Sí se pudo!” de los simpatizantes del PES presentes, Irán Juliana Leyzaola, hija del teniente coronel, recibió la constancia de candidato de su padre.