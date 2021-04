Biden pide aprobar una ley para proteger a "soñadores" en su primer discurso ante el Congreso | Newsweek México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este miércoles en su primer discurso ante el Congreso a que el Legislativo apruebe este año una normativa que otorgue protección a los “soñadores”, jóvenes indocumentados llegados al país siendo menores.

En el discurso el mandatario demócrata -que busca marcar una diferencia con respecto a la dura política migratoria adoptada por su predecesor, Donald Trump- también llamó a dar protección a los migrantes beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para originarios de países que sufren catástrofes naturales o violencia política.

Biden celebró también los avances en la lucha contra la crisis sin precedentes de la pandemia, en un mensaje para defender su masivo plan de gasto para apoyar a la clase media y a los trabajadores “olvidados”.

En vísperas de cumplir los primeros y simbólicos 100 días en el poder, Biden presumió del éxito del masivo plan de vacunación.

“Ahora, después de sólo 100 días le puedo reportar al país, que Estados Unidos está avanzando de nuevo”, dijo el mandatario demócrata, que afirmó que cuando llegó al poder heredó un país en crisis con la peor pandemia de la historia y la peor crisis económica desde la Gran Depresión.

El mandatario señaló que el plan de vacunación que ha logrado que más de la mitad de la población adulta haya recibido ya al menos una dosis y que desde enero las muertes por el covid-19 han caído en un 80%.

100 days ago, America’s house was on fire. We had to act, so we:

– Passed the American Rescue Plan

– Administered over 200 million shots

– Sent over 160 million relief checks

– Delivered food and rental assistance to millions

– Provided small business loans

— President Biden (@POTUS) April 29, 2021