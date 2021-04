Por inconformidad con Morena habrá más adhesiones, dice Jorge Ramos | Newsweek México

Jorge Ramos Hernández registró este sábado su candidatura a la presidencia municipal de Tijuana acompañado de su suplente Gabriel Portilla, esposo de la alcaldesa de Morena Karla Ruiz MacFarland.

“En los próximos días seguirán viendo adhesiones, sumas que salen del entendimiento ordinario, porque hay mucha gente que no está respetando la manera autoritaria en la que el gobierno está… que el partido que está en el gobierno vino a hacer prácticas que antes criticaban (sic)”, adelantó Ramos en su registro ante el Instituto Estatal Electoral (IEEBC).

El aspirante de la coalición Va por Tijuana, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que esas nuevas adhesiones se verán no solo en la planilla de munícipes, sino también en la de diputados locales.

“No voy a distinguir si son morenistas o no, no voy a distinguir si son de otro partido o no, yo aquí estoy por encima de los colores, por encima de los partidos para salir a defender con toda hombría y con todo amor a mi ciudad”.

Aseguró buscar por tercera ocasión la presidencia de Tijuana para recuperar la ciudad del ámbito electoral, de las manos de la delincuencia y del abandono en infraestructura que “por cobardía, complicidad o franca incompetencia”, no ha logrado el gobierno en turno.

Ramos Hernández se comprometió a sacar a Tijuana de la alerta de la Secretaría de Estado de Estados Unidos que prohíbe a los norteamericanos visitar esta ciudad por la inseguridad que prevalece.

El panista consideró que Lupita Jones, candidata a la gubernatura de Baja California por la misma alianza partidista, es la opción “para sacar a Baja California de este bienio de división, odio y de terrorismo ejecutado desde el gobierno”.

Por último, Jorge Ramos enfatizó, “este proyecto está abierto para todas la ciudadanos y ciudadanas que tenemos un solo objetivo, rescatar y recuperar Tijuana y ahí está mi compromiso, estoy listo para emprender esta batalla y levantar la mano de la victoria”.

En el registro ante el IEEBC, Jorge Ramos Hernández, Lupita Jones y el resto de los aspirantes a cargos de elección popular por la Coalición Va por Baja California, estuvieron acompañados de los dirigentes nacionales de los tres partidos aliados.