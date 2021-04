Nueva York planifica una "reapertura total" para el 1 de julio...o incluso antes si la situación mejora | Newsweek México

La ciudad de Nueva York reabrirá completamente las actividades cerradas por la pandemia el 1 de julio, aseguró el jueves el alcalde Bill de Blasio, mientras el gobernador Andrew Cuomo dijo que incluso podría ser antes, si la situación sigue mejorando.

“Es tiempo de fijar una meta para la reapertura total de la ciudad de Nueva York. Y esa meta es el 1 de julio”, dijo el alcalde en conferencia de prensa.

La medida, según explicaciones del alcalde y carteles publicados por su equipo, implica regresar a un 100% de capacidad en restaurantes y bares, teatros y salas de concierto, museos, estadios, gimnasios, pequeños comercios, peluquerías y oficinas.

This is going to be the #SummerofNYC!

We set a goal to FULLY re-open our city on July 1. All systems go. Let's get vaccinated and get there together.https://t.co/cNSZQW3Wf1 pic.twitter.com/mKH47YshZl

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2021