Lupita Jones: no hay frivolidad en mi aspiración a gobernar | Newsweek México

De niña quería ser maestra de danza, ahora aspira a ser gobernadora. En entrevista, dice que su carrera como reina de belleza no es problema, sino el machismo de quienes la critican.

Su máximo anhelo es ser gobernadora de Baja California. Esa aspiración se le reveló diez años después de coronarse Miss Universo en 1991.

María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones, nació el 6 de septiembre de 1967, en Mexicali.

No milita en ningún partido político, pero comparte que después de ganar el concurso de belleza recibió ofrecimientos de todos los institutos políticos, incluido Morena, para distintos cargos públicos. Rechazó todas las propuestas porque ninguna era para gobernadora.

Fue hasta 2021 que la coalición Va Por Baja California, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), la invitaron a postularse para ese cargo.

La siguiente entrevista fue editada por motivos de espacio.

—¿Quién es Lupita Jones?

—Me considero una mujer valiente que no se pone límites, emprendedora, trabajadora, comprometida, sensible y cálida, esos son los valores que estoy poniendo ahora al servicio de este reto que pudiera representar ser la gobernadora de Baja California.

—Háblenos sobre su infancia, ¿cuál fue su aspiración de niña?

—Cuando era muy chiquita quería ser maestra de danza, porque me encantaba la danza folclórica. Después mi sueño profesional fue tener un Geo tripadvisor (una combinación de hotel y spa) que permitiera inculcar hábitos saludables, por eso estudié la carrera de licenciada en Administración de Empresas, pero en el camino se me atravesaron los concursos de belleza.

—¿Quería ser gobernadora?

—De chiquita jamás imaginé convertirme en gobernadora de mi estado, pero de grande sí. Desde hace más de 20 años empecé a recibir llamadas de todos los partidos, hasta Morena me buscó para ser candidata. Les decía que no, pero hacia adentro pensaba, si fuera para gobernadora de Baja California sí, ¡te lo juro!

—¿Tiene algún recuerdo de la infancia que le haya marcado?

—Cuando empecé a montar a caballo, mi papá tenía una yegua que tenía mucho carácter y había tirado a varios charros. Mi entrenadora le decía que me dejara montar, que yo podía con esa yegua, pero mi papá tenía mucho miedo hasta que por fin se atrevió a dejarme. Esa yegua y yo fuimos compañeras durante años, siempre fue un animal muy noble conmigo y jamás tuve un problema.

—No milita en ningún partido, sin embargo, representa una alianza de tres partidos radicalmente distintos, ¿con cuál se identifica más?

—Estos tres partidos han generado una gran sorpresa, pero lo que más me gusta es que lo que se proyecta con esta coalición es unidad. También están abriendo las puertas a la participación ciudadana, y eso me pareció una gran oportunidad.

Jamás he seguido los lineamientos de ninguno de ellos. Sin embargo, en el 89 participé activamente en la campaña de Ernesto Rufffo Appel, cuando fue candidato a gobernador de Baja California. Fui representante de casilla del PAN y me siento muy orgullosa de ello. Creo que todos los ciudadanos debemos vivir esa experiencia de participación cuando menos una vez. Es urgente que el ciudadano salga a defender su voto, por el riesgo en el que están estas instituciones como el INE de desaparecer por presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

—¿De qué vive Lupita Jones?

—Aunque ahorita puse en alto mi actividad empresarial de los concursos internacionales como Miss Universo, Miss International y otras franquicias que manejo, principalmente he vivido de eso. También del negocio familiar de Mexicali, fábrica en la que tengo incluso una marca que es Miss Jones, de uniformes de trabajo y escolares.

—¿Qué es lo que más le preocupa de Baja California?

—Todo. No te puedo decir con qué empezaríamos, pero te voy a decir cuáles son las preocupaciones más palpables de la ciudadanía.

El tema de seguridad es prioritario. Los índices de violencia han crecido de manera exponencial y no se están tomando acciones concretas para prevenir el delito y castigar con justicia. En servicios públicos, se palpa abandono, calles destrozadas, no hay iluminación, recolección de basura; Mexicali, por ejemplo, es un basurero. Salud, con el tema de la pandemia quedó muy expuesta la debilidad que se tiene y las grandes carencias en los sistemas de salud. Y en reactivación económica, la recuperación del empleo, el impulso a las empresas.

—En materia de seguridad, ¿qué propondría?

—No debemos ver solamente las consecuencias sino llegar a las causas. Tiene que ver con la pobreza, falta de educación, y de oportunidades para la gente. Todo esto los hace vulnerables a caer en el crimen. Desde luego, la aplicación de la ley como debe ser. Regresarles a los municipios la autoridad para poder manejar sus propias policías.

—¿A qué acciones del gobierno de Jaime Bonilla Valdez le dará seguimiento?

—No veo ningún ejemplo en el gobierno de Jaime Bonilla. Yo creo que las formas importan mucho, se deben transparentar todas las acciones que tomas y aquí hay una total opacidad en todo lo que se hace. Los apoyos sociales se otorgan con fines electorales y no están transparentados esos apoyos que llegan a la gente.

—¿Ha sido alguna vez agredida por ser mujer?

—Desde el momento en que se empezó a hablar de mi posible candidatura a la gubernatura, y justamente fueron ataques por parte del actual gobernador, en el sentido de que esto no era un concurso de belleza. Este señor está frivolizando la participación de la mujer en este tipo de escenarios; son ellos los que frivolizan, yo no, yo vengo con seriedad, responsabilidad y compromiso. Esos ataques los sentí directamente hacia mí, simple y sencillamente por ser mujer y por pretender encasillarme en un estereotipo en el que no nos permiten demostrar que más allá de la belleza física, podemos tener otras aptitudes.

—Además de su caso, ¿considera que en Baja California se enfrenta violencia política de género?

—Por supuesto que sí, empezando por el candidato del otro partido que considera que su animal favorito es la mujer y que antes éramos más abusadas porque antes optábamos por quedarnos en casa y no salir a trabajar. Es un desprecio absoluto hacia la capacidad que tiene la mujer de salir adelante, de trabajar, de esforzarse.

—¿Qué propone para abonar a la igualdad de género en Baja California?

—Debemos visibilizar los problemas que enfrentan las mujeres. Es inaceptable la indiferencia que han mostrado nuestras autoridades ante los problemas y dificultades que enfrentamos las mujeres. Igualdad salarial, de oportunidades, igualdad en cuanto al tema de las jornadas laborales, facilitarle a la mujer la opción para poder salir a trabajar y desarrollarse, regresar el tema de las guarderías infantiles, las escuelas de tiempo completo.

—¿Está a favor de diversificar los modelos de familia o se inclina por mantener la tradicional?

—Debemos estar abiertos siempre a respetar el derecho de las demás personas a decidir cómo quieren vivir su vida y con quién quieren compartir su vida, creo que debemos de ser muy respetuosos del derecho de las personas a tomar sus propias decisiones.