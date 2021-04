Los 55 mejores hospitales de México 2021 | Newsweek México

Esta es la clasificación de este año con los mejores hospitales en México para una atención

médica crucial. En este reporte también presentamos los diez mejores del mundo.

ESTE es el tercer año en que Newsweek se asocia con Statista, la respetada compañía mundial de investigación de datos, para mostrar cuáles son los mejores hospitales de México y del mundo.

Como lo dejaron en claro los eventos de 2020, nuestras vidas y las de nuestros seres queridos podrían depender del tipo de atención médica a la que tengamos acceso. Los 2,000 hospitales nombrados en la lista de Mejores Hospitales del Mundo 2021, que cubre 25 países y puede consultarse en su totalidad en www.newsweek.com/best-hospitals-2021, sobresalen por su excelencia consistente, incluidos médicos distinguidos, enfermería de primera y tecnología de vanguardia.

Por supuesto, esperamos que no necesites buscar atención en algún hospital. Pero, si fuera necesario, esta clasificación te puede ayudar a sentir confianza cuando tomes una decisión crucial sobre tu atención médica.

METODOLOGÍA

La clasificación total enumera los mejores hospitales en 25 países: Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Reino Unido, España, Brasil, Canadá, India, Australia, México, los Países Bajos, Polonia, Austria, Tailandia, Suiza, Suecia, Bélgica, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Israel y Singapur. Los países fueron seleccionados principalmente con base en el estándar de vida/expectativa de vida, tamaño de la población, número de hospitales y disponibilidad de información.

Las listas se basan en tres fuentes de datos:

Recomendaciones de expertos en medicina (médicos, gerentes de hospitales, profesionales de la salud).

Resultados de sondeos de pacientes.

Indicadores clave de rendimiento médico en hospitales.

La cantidad de hospitales galardonados en cada país varía con base en el número de hospitales e información disponible en el país respectivo. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de hospitales galardonados con 350, mientras que Israel y Singapur estuvieron representados con diez hospitales cada uno. En total, 2,000 hospitales fueron catalogados en esta tercera edición de la clasificación.

– Cada hospital en cada país es clasificado según una calificación. Las calificaciones solo son comparables entre hospitales del mismo país porque se examinaron fuentes diferentes de experiencias de los pacientes y de indicadores clave de rendimiento médico en cada nación. Ya que no fue posible armonizar esta información, no es posible hacer comparaciones de las calificaciones entre países (ejemplo: una calificación de 90 en el país A no necesariamente significa que este hospital sea mejor que un hospital con una calificación de 87 en el país B).

– Además de las listas por países, el estudio incluye una lista de los 200 mejores hospitales mundiales. Esta lista incluye una clasificación de los 100 mejores hospitales mundiales, y los puestos 101 al 200 están en orden alfabético. La metodología completa está disponible en www.newsweek.com/best-hospitals-2021.

– Para la clasificación de 2021 se eligió un sondeo y fue enviado a los hospitales. El propósito de este sondeo es determinar el statu quo de la implementación de las mediciones de resultados reportados por pacientes en los hospitales representados en la clasificación. Las mediciones tendrán un papel más significativo en ediciones futuras de la clasificación.

LOS HOSPITALES DE MÉXICO

Hospital Médica Sur (CDMX) – 93.29 % Centro Médico ABC Campus Santa Fe (CDMX) – 88.11 % Hospital Ángeles Lomas (CDMX) – 84.97 % Centro Médico ABC Campus Observatorio (CDMX) – 78.77 % IMSS – Centro Médico Nacional Siglo XXI (CDMX) – 78.14 % Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca” (Jalisco) – 77.18 % Hospital General “Dr. Manuel Gea González” (CDMX) – 75.91 % IMSS – Centro Médico Nacional La Raza (CDMX) – 75.39 % Hospital Español (CDMX) – 74.80 % Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (CDMX) – 74.66 % Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (CDMX) – 74.35 % Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González (Nuevo León) – 74.19 % Hospital Ángeles México (CDMX) – 74.15 % Hospital General de Occidente (Jalisco) – 73.45 % Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” (Nuevo León) – 73.15 % Hospital Ángeles Ciudad Juárez (Chihuahua) – 72.54 % Hospital CIMA (Sonora) – 71.29 % Hospital Real San José (Jalisco) – 71.13 % Hospital Ángeles Metropolitano (CDMX) – 71.13 % Christus Muguerza – Alta Especialidad (Nuevo León) – 70.66 % Hospital General Agustín O’Horán (Yucatán) – 70.44 % IMSS – Hospital General Regional “Vicente Guerrero” (Guerrero) – 70.26 % IMSS – Hospital General Regional 17 (Quintana Roo) – 70.11 % Hospital Civil Fray Antonio Alcalde (Jalisco) – 69.88 % Christus Muguerza – Clínica San Pedro (Nuevo León) – 69.85 % Hospital Universitario de Puebla (Puebla) – 69.45 % Hospital General de Ciudad Obregón (Sonora) – 69.42 % Hospital Galenia (Quintana Roo) – 69.34 % IMSS – Hospital General Regional 46 (Jalisco) – 69.28 % Hospitales Ángeles Puebla (Puebla) – 69.26 % Hospitales Ángeles – Valle Oriente (Nuevo León) – 69.26 % Centenario Hospital Miguel Hidalgo (Aguascalientes) – 69.24 % Hospital General Balbuena (CDMX) – 69.05 % Hospital San Javier (Jalisco) – 69.01 % IMSS – Hospital General de Zona 1 Pachuca (Hidalgo) – 68.98 % IMSS – Hospital General Regional 1 “Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro” (CDMX) – 68.78 % IMSS – Hospital General de Zona 14 (Sonora) – 68.70 % IMSS – Hospital General de Zona 35 (Chihuahua) – 68.67 % IMSS – Hospital General Regional 220 (Estado de México) – 68.65 % Hospital Star Médica Chihuahua (Chihuahua) – 68.64 % Hospital General de Culiacán (Sinaloa) – 68.56 % IMSS – Hospital General de Zona 1A Venados (CDMX) – 68.56 Hospitales Ángeles León (Guanajuato) – 68.51 % IMSS – Hospital de Zona Número 6 (Chihuahua) – 68.44 % Centro Hospitalario de Aguascalientes (Aguascalientes) – 68.39 % Christus Muguerza – Hospital Betania (Puebla) – 68.37 % IMSS – Hospital General Regional 180 (Jalisco) – 68.33 % IMSS – Hospital General de Zona 33 (Nuevo León) – 68.33 % Hospital General de Pachuca (Hidalgo) – 67.91 % IMSS – Hospital General Regional 1 Querétaro (Querétaro) – 67.89 % IMSS – Hospital General de Zona 1 Zacatecas (Zacatecas) – 67.88 % IMSS – Hospital General de Zona con Medicina Familiar 7 (Coahuila) – 67.87 % IMSS – Hospital General de Zona 32 (CDMX) – 67.84 % Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada (Estado de México) – 67.81 %

Mención especial: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (CDMX) por ser reconocido como uno de los mejores hospitales de especialidades de todo el mundo.

En este enlace puedes consultar la lista de los 10 mejores hospitales del mundo. N