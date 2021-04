Centro Médico ABC: excelencia médica y hospitalaria reconocida a nivel mundial | Newsweek México

EL CENTRO Médico ABC, cuya motivación más importante por más de 130 años ha sido preservar y devolver la salud a las personas, fue seleccionado por Newsweek, en asociación con Statista, entre los primeros lugares de 55 hospitales mexicanos y de un listado de 2,000 hospitales del mundo, distinguiéndose por su cuerpo médico, la atención del personal de enfermería y por la tecnología de punta con la que cuenta.

Esta distinción representa un estímulo para continuar trabajando en la mejora de los procesos por el bien de los pacientes y significa una oportunidad para reconocer el trabajo de todos los que conforman este centro médico.

De cara a los desafíos que se vivieron en 2020 y que continuarán en 2021, contar con un instrumento público que ayude a la gente a tomar mejores decisiones cuando de su salud se trata es fundamental, como lo es, para los hospitales, una oportunidad de mejora.

Para la Dra. Reyna Yacamán Handal, directora corporativa de calidad del Centro Médico ABC, ser parte de este listado de hospitales y contar con una distinción de este tipo a nivel mundial es el resultado del trabajo y profesionalismo de quienes integran al ABC, pero también de la continuidad y exigencia del cumplimiento de los procesos de calidad y seguridad que se han implementado en el hospital desde el 2004. “Esto es un reconocimiento como organización competente y ejemplar, con prácticas de alto desempeño a nivel nacional, lo cual concuerda con la constante búsqueda del Centro Médico ABC por la excelencia en todos sus procesos”.

“El modelo de calidad del ABC lo hacen principalmente las personas. Este modelo en un principio estaba basado mucho más en el entusiasmo y en el impulso de la gente, actualmente, es una forma de trabajo y un compromiso con la seguridad del paciente. El éxito se ve reflejado en los resultados. Los estándares de calidad que se tienen están centrados en las personas y en la gestión. Todos estos modelos de calidad miden a todo el hospital y no solamente la parte clínica, sino la estructura física, los resultados y si se tienen procesos estandarizados como las guías clínicas”.

Y añade: “Hay políticas y reglas inquebrantables en la atención de los pacientes y que como mínimo deben tener todas las organizaciones de salud, y me refiero a las metas internacionales de seguridad al paciente. Estas metas no las decidió el hospital, son internacionales y consisten en identificar correctamente al paciente; tener una comunicación efectiva y adecuada que no solo tiene que ver con la interacción con él, sino con la entrega de este al siguiente turno o cuando vaya a un estudio; identificar los medicamentos de alto riesgo; disminuir las infecciones a través de la higiene de manos; evitar las caídas. Es una atención centrada en el paciente y basada en la mejora continua y en el control de riesgos”.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

La acreditación más importante con la que cuenta el hospital es la que otorga Joint Commission International, en la que sus estándares están basados en errores que se presentan en los hospitales. Esta se actualiza cada tres años o antes si hay un alto impacto en algo, y es exclusiva para el sector salud.

Por otro lado, la Dra. Yacamán agrega que el Centro Médico ABC es una institución que cuida la salud y seguridad de sus pacientes a través de las mejores prácticas médicas. Se distingue por ser solidario e incluyente, invirtiendo recursos en acciones para mejorar la salud en México, como el acceso a servicios médicos para población vulnerable, investigación y enseñanza a los futuros médicos y enfermeras.

Por ello, el Centro Médico ABC, en la búsqueda constante por otorgarle al paciente una atención segura y de calidad, ha diseñado cómo compartir los conocimientos y experiencias propias y de otras instituciones del sector público y privado, y la mejor forma de lograrlo es realizando actividades académicas encaminadas hacia la calidad y seguridad del paciente.

La actividad que encabeza este objetivo es el Congreso de Calidad. Este año se llevó a cabo su novena edición del 3 al 5 de marzo y enorgullece al ABC porque se ha consolidado como referente en temas de calidad no solo a nivel nacional, sino internacional. Con una asistencia de 540 asistentes de diferentes instituciones de salud públicas y privadas, así como del interior de la república y de Centro y Sudamérica, el Congreso promueve el proceso de formación o actualización en conocimientos y habilidades que permiten la construcción y reforzamiento de conocimientos, modificando actitudes, conductas y hábitos con la finalidad de mejorar el desempeño profesional y brindar atención de calidad al paciente, familia y comunidad.

En 2021 el Centro Médico ABC cumple 135 años y todos los hitos en su historia son el resultado de la colaboración de filántropos visionarios que han pertenecido a su patronato, a médicos de gran prestigio, así como de profesionales de la salud apasionados por otorgar al paciente la mejor atención hospitalaria.

El ABC continúa siendo una referencia en el panorama internacional en atención médica, pero, sobre todo, se destaca por ser una institución sin fines de lucro que posee una verdadera vocación para mejorar la salud en México. N