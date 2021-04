Médica Sur CDMX: 'Un hospital no es solo un edificio bonito, es gente trabajando con convicción' | Newsweek México

EN 1981 un grupo de 17 médicos buscó crear un hospital donde se ofreciera la mejor calidad médica y se pusiera al paciente como prioridad. Así se creó Médica Sur, que este año obtuvo el reconocimiento al mejor hospital de México.

El doctor Misael Uribe Esquivel, presidente del Consejo de Administración de Médica Sur, recuerda: “En ese entonces había angustia entre pacientes que buscaban un servicio de calidad. La gente quería una opción con un poco de comodidades y se nos ocurrió empezar la tarea de iniciar Médica Sur.

“Debíamos tener un código de conducta, de prácticas de salud y con los empleados, y todo se reglamentó. Igual que muchas instituciones buenas, no es solo un edificio bonito, es gente trabajando con convicción, con pasión, con procesos, dispuesta a integrarse con otros para lograr lo mejor”, narra.

Cuatro décadas después este hospital se ha distinguido por impulsar la investigación científica, contar con médicos de calidad, incorporar la mejor tecnología y ofrecer el mejor servicio al paciente.

“En Médica Sur lo más importante son los pacientes y a ellos nos debemos; cada día nos esmeramos en dar la mejor atención clínica con calidez humana. Nuestro lema es: excelencia médica, calidez humana. Cuatro palabras fortísimas y constantes”, añade Juan Carlos Griera, director general de Médica Sur.

Para garantizar la calidad de los servicios, desde 2014 Médica Sur está certificado por la Joint Commission International, un organismo estadounidense que examina los hospitales con el objetivo de contar los procesos más seguros para los pacientes. Además, Médica Sur es miembro de la Mayo Clinic Care Network (MCCN) reconocida como el mejor hospital del mundo, con la que comparte protocolos y opiniones, entre otros.

No obstante, uno de sus principales diferenciadores es la transparencia tanto de cuestiones administrativas como médicas. Desde 1994 cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y es la única empresa pública del sector salud en México.

“Médica Sur publica artículos científicos; cuántos alumnos se gradúan; da a conocer sus ofertas académicas; su desempeño hospitalario y con delicadeza informa cuántos pacientes se complican en el hospital; cuántos pacientes se infectan; cuántos fallecen, así como la causa de los mismos”, informa Uribe Esquivel. Esta información, es de vital importancia para que una persona decida dónde atenderse. “Somos el único hospital que publica sus indicadores clínicos, lo cual consideramos indispensable para que nuestros pacientes estén informados”.

“En México, un paciente entra en un hospital, pero sin tener información del mismo. El compromiso de Médica Sur es dar esa información para que sepan sus índices de confiabilidad”, resume Juan Carlos Griera.

EL HOSPITAL EN TIEMPOS DE COVID

El reconocimiento para Médica Sur como el mejor hospital del país llegó en medio de la crisis por el covid-19. Desde hace un año en este hospital se lleva a cabo un gran esfuerzo para atender a los pacientes contagiados sin descuidar las otras áreas.

Así, dos de sus ocho pisos fueron reconvertidos, además de que se triplicó el número de camas de terapia intensiva para atender casos graves.

“Hicimos algunos cambios dentro del hospital. Se creó un área nueva en el servicio de urgencias y, al final, prácticamente dejamos un 30 por ciento de la capacidad del hospital para la atención del covid-19. El reto era atender a pacientes con y sin esa enfermedad”, resume Octavio González Chon, director médico de Médica Sur.

Al 31 de marzo de 2021 el hospital contabiliza 1,500 pacientes atendidos por covid-19, de los cuales 350 pasaron por el área de terapia intensiva con una mortalidad de 23 por ciento. “Siendo esta una baja mortalidad, además de que la cifra de personal de salud de Médica Sur contagiadas en el hospital también es mínima”, añade González Chon.

Y LLEGÓ LA DIGITALIZACIÓN

Uno de los efectos que ha tenido la pandemia de covid-19 es el incremento en la realización de diversas actividades por la vía remota y digital. Las consultas médicas no han sido la excepción.

Cuentan con la plataforma Mi Hospital Digital, en la que los pacientes pueden recibir consultas médicas sin salir de su casa y con la misma profesionalidad que en el consultorio médico.

“La consulta digital tiene limitaciones relativas, como que el médico no te puede explorar, pero tiene otras que dan beneficio, por ejemplo, el seguimiento o enseñarle al propio paciente la autoexploración, y que la autoexploración te dé los datos que necesitas”, agrega González Chon.

El caso es que, ya sea en crisis como la pandemia de covid-19 o apostando por estar a la vanguardia en materia de digitalización, seguirán teniendo como principal objetivo ofrecer la mejor atención médica y el mejor servicio a sus pacientes.

“Lo difícil no es llegar que, claro, fue difícil, sino mantenerse. Tenemos la obligación ante nuestros pacientes, médicos, accionistas, socios comerciales y ante la institución de que no podemos ser el primer lugar y dejar de serlo; ya estamos ahí, somos el mejor hospital de México, pero eso no impide que podamos servir mejor”, considera Griera.

“Si queremos tener el primer lugar siempre tenemos que ser cada vez más innovadores, comprometidos y darle a la gente satisfacción. Rebasar sus expectativas en la parte médica y en la administrativa”, concluye Uribe Esquivel. N