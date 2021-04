Jorge Ojeda, infancia con esfuerzos de empresario | Newsweek México

Descubrió su primera oportunidad de negocio a los 14 años. Es fundador de Grupo Aries y como aspirante a gobernador propone impulsar a otros empresarios para generar riqueza.

Su experiencia es de empresario inmobiliario, pero en la política ve una plataforma para servir.

Jorge Ojeda García nunca ha sido funcionario, pero este año busca la gubernatura de Baja California por el Partido Fuerza por México (FXM).

Sus primeros negocios los hizo de niño, rentando su videojuego Atari, y a los 14 años, comercializando enciclopedias puerta por puerta.

A finales de los 90 fundó Grupo Aries, consorcio inmobiliario que busca colocarse en la bolsa de valores con mil millones de dólares al año.

Grupo Aries es la primera empresa socialmente incluyente en el estado de Baja California y, por sexto año consecutivo, socialmente responsable.

Es esa visión social la que, en caso de ganar la contienda electoral del 6 de junio, espera replicar a través de otros empresarios con la instalación de una red de centros comunitarios.

Como gobernador, adelanta que será un entrenador.

“Si quiero un gobierno exitoso, tengo que tener ciudadanos exitosos, para eso los tengo que capacitar, para que sean productivos”.

Además, dijo que tomará como guía de gobierno los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20-30 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Yo no vengo a traer ocurrencias, no soy un lunático que de repente se me ocurrió ser gobernador”, sostiene.

La siguiente entrevista fue editada por motivos de espacio.

—¿Cómo describiría su infancia?

—Muy feliz, de hecho, estamos haciendo un recorrido con mi amigo cineasta René Cardona III, para que conozcan a Jorge Ojeda a través de una historia divertida, desde mi infancia, en donde crecí, que fue en la colonia Los Olivos.

—¿Puede compartirme algún evento que lo marcó en su niñez?

—El regalo que una navidad me hicieron mis papás, una consola de Atari. Todos mis amiguitos se juntaban en mi casa para jugar y les empecé a vender membresías. Fue todo un éxito, luego empezaron a tener su propia consola, pero les rentaba los cartuchos. Es un talento que Dios me dio.

—¿Por qué decide incursionar en la política?

—Porque estoy harto de los mismos políticos de siempre. Quiero hacer una verdadera transformación de nuestro estado. Tenemos un problema de desigualdad gravísimo y creo saber cómo cambiarlo. A través de nuestras empresas, queremos establecer centros comunitarios del ciudadano, sobre todo en colonias marginadas, en donde los jóvenes reciban clases de economía, gastronomía, inglés, boxeo, superación personal, ventas, que los ciudadanos se conviertan en excelentes vendedores y que la gente comprenda su misión en la vida. Mejorar la seguridad instalando cámaras de vigilancia.

—Ya se ha invertido mucho en cámaras de seguridad y centros comunitarios…

—Desconozco eso que se ha hecho, me voy a dar a la tarea de ver qué es lo que están haciendo como parte de mis recorridos. Es que están hechos por el gobierno y no lo están haciendo bien sinceramente, a los boxeadores que he apoyado han sido campeones del mundo, si nos los hubiera apoyado ya anduvieran delinquiendo.

—¿Dónde quedaría la responsabilidad del gobierno en estas tareas?

—A ese empresario que ya puso el centro comunitario lo vamos a motivar, independientemente de los estímulos que yo le pueda conseguir, voy a ser un facilitador. Voy a ayudar a los empresarios para que generen la riqueza que al mérito merezcan, para que sean más productivos, que sus empresas sean más rentables.

—¿Va a llevar a consulta ciudadana sus propuestas de gobierno?

—Por supuesto que sí, va a ser un gobierno inclusivo, voy a recorrer Baja California para escuchar a la gente, saber cuáles son sus necesidades, independientemente de que yo las conozco. Soy un ciudadano de 51 años y he padecido de los baches, arbitrariedades, injusticias, ineptitud, ignorancia, corrupción.

—¿Qué considera que lo hace diferente a los empresarios que han incursionado en la política?

—Primero, no soy político, no soy hijo de políticos, nunca he hecho nada al amparo del poder. Soy un ciudadano como usted, como todos, no escuchado, ignorado, engañado, marginado, traicionado. ¿Por qué voy a hacer un gobierno diferente? Porque yo sí escucho.

—¿Había militado en algún partido político?

—En ninguno, con Aries nada más. Actualmente mi partido político es Fuerza por México, es un partido de reciente creación, un partido que trajo lo mejor de la izquierda y la derecha.

—¿Está a favor o en contra de expropiar el Club Campestre?

—Híjole, soy un empresario… no sé, ni siquiera soy socio del Campestre. Sinceramente no traigo los detalles. Estoy a favor de la Ley y si las personas tienen un dominio bien hecho del inmueble, pues ellos son los propietarios y punto.

—¿Qué perfiles incluiría en su gobierno?

—Gente preparada, diferente, no políticos reciclados, no políticos refritos de los que ya estamos hartos, no políticos que traigan la política del que no tranza no avanza.

—¿Cuáles son sus propuestas de gobierno para la niñez?

—A los niños y jóvenes todo el apoyo de mi gobierno, con reformas educativas y acciones encaminadas a que reciban deportes, cultura y preparación para la vida, llevando centros comunitarios de los ciudadanos a sus colonias.

—¿Qué propondría para resolver la inseguridad en Baja California?

—Tener una mejor compensación y mayores beneficios para nuestros policías.

Tenemos que tener un mejor cuadro de policías, mejor compensado, se les tiene bien castigados, yo creo que debemos cuidar mucho a nuestros médicos que nos salvan la vida, a nuestros maestros que son los que nos educan y a los policías que son los que nos cuidan.

—En infraestructura, ¿cuál es su propuesta?

—¡Lo mejor, eso es lo mío! Tijuana es una de las fronteras más visitadas del mundo, no es posible que desde hace años nuestras garitas estén llenas de baches, no hay señalamientos, está todo oscuro, eso se tiene que corregir, es la parte que ve todo mundo.

Quiero bachear Tijuana y todo el estado, soy desarrollador y sé que no cuesta mucho.

Lanzará un reto para que los ciudadanos indiquen cuáles son los baches más importantes, y llevar internet gratuito a las colonias marginadas.

—De no ganar y fuera llamado a formar parte del nuevo gobierno, ¿aceptaría?

—Todo lo que sea en beneficio de Baja California lo voy a aceptar con mucho gusto.

—¿A qué acciones del gobierno de Jaime Bonilla Valdez le dará seguimiento?

—Creo que el gobierno de Jaime Bonilla tiene muchas áreas de oportunidad, todo lo que haga el señor en beneficio de Baja California, con gusto le voy a dar continuidad.

—¿Algo más que quiera añadir?

—Vamos con todo y vamos a ganar.