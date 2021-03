Tuve COVID-19 dos veces y hoy me vacuné | Newsweek México

Newsweek Baja California comparte los testimonios de adultos mayores que fueron vacunados este sábado 27 de marzo contra el COVID-19 en Tijuana. A continuación narra José Manzano, de 71 años, quien recibió su primera dosis en la Escuela Primaria F. Martínez. El texto fue editado para facilitar su comprensión.

*

Llegué a las 7:30 de la mañana, vengo solo aunque no debería, pero no tengo quien me acompañe ahorita por el momento. Soy un hospital andando, soy hipertenso, tengo problemas del corazón y traigo una catarsis.

Ya ve que los hijos de hoy no tienen tiempo de nada, entonces ando buscando otra gente, pero no se ha prestado nadie, y ahí vengo. Según los médicos no debo andar solo para nada porque soy de vidrio. Ahorita si me caigo o si levanto cosas pesadas puede haber sangrado interno. No puedo andar solo, pero es la necesidad. Tengo que hacerme fuerte y seguir adelante.

Uno es padre para los hijos, pero los hijos no tienen padre una vez ya que crecen, agarran su camino y no tienen tiempo para uno. Tengo 8 hijos, uno vive en Estados Unidos y los demás en Tijuana. Dicen no tener tiempo por cosas del trabajo.

Vivo aquí, en Río. Me enteré de las vacunas por la radio y por la televisión, así que en la noche alisté todo para hoy en la mañana y pelar gallo. Gracias a Dios estoy vacunado.

Saliendo de aquí lo primero que haré es ir a darle gracias a Dios, a nuestro señor, y ya de ahí comer algo pues almorzado no ando y ya de ahí a la casa.

El COVID me pegó ya dos veces, el año pasado y a principio de este, gracias a Dios aquí estoy.