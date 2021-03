Al menos once heridos tras un sismo de magnitud 6.3 en Grecia | Newsweek México

UN sismo de intensidad 6.3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registró el miércoles cerca de la ciudad griega de Larisa, causando once heridos y daños en un centenar de edificios.

Según el observatorio geodinámico de Atenas, el epicentro se situó 21 kilómetros al sur de la localidad de Elassona, cerca de Larisa, y a 350 km de Atenas.

Al menos cinco réplicas de magnitudes entre 3.4 y 5.7 se sintieron en la hora siguiente, agregó.

Uno de los heridos está grave al recibir en la cabeza fragmentos de un muro que se desprendió en Larisa.

#Update : A CCTV camera inside a clothing store has captured the 6.0 magnitude of a earthquake in the city of #Larisa in #Greece . pic.twitter.com/uHdTx7ufi3

Europa Press reporta que el sismo y las réplicas han provocado que la población se eche a las calles por temor a posibles derrumbes, según el diario local Kathimerini.

Las ciudades de Damasi, Mesohori y Tyrnavos, donde se encuentra una importante falla, son las más afectadas, según los expertos.

En la región de Tesalía los edificios afectados superaban el centenar, entre ellos iglesias y escuelas, según las primeras estimaciones comunicadas a la AFP por el gobernador, Costas Agorastos.

“Fue un sismo muy fuerte. Los campanarios de las dos iglesias registraron daños importantes. Las casas de Damasi son viejas y hay daños”, dijo un habitante de Larisa a la radio.

De acuerdo con información de The Associated Press (AP), el sismo se sintió hasta en países vecinos como Albania, Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro.

Grecia esta cruzada por importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes, sobre todo en el mar, y en su mayoría no causan víctimas.

El último sismo mortal en Grecia, de magnitud 7, remonta al 30 de octubre de 2020 en el mar Egeo, entre la isla griega de Samos y la ciudad turca de Esmirna.

VIDEO: 🇬🇷 Images show the aftermath of a 6.3-magnitude earthquake which struck central Greece Wednesday, with several building severely damaged and people gathered on a football field in #Damasi pic.twitter.com/2iYe8KrwVy

— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2021