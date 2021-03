Cámara de Representantes de EU aprueba ley para regularizar a 'dreamers'; falta aprobación del Senado | Newsweek México

LA Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una ley migratoria para dar una vía a la ciudadanía a los “soñadores” -jóvenes indocumentados llegados al país siendo menores de edad-, pero la iniciativa enfrenta un panorama complicado en el Senado.

El proyecto de legislación -apoyado por la Casa Blanca- fue aprobado por 228 votos a favor y 197 en contra en la Cámara, donde los demócratas tienen mayoría. Nueve legisladores republicanos votaron a favor.

Este jueves, la cámara baja votaba dos leyes migratorias que forman parte de los compromisos adoptados por el presidente demócrata Joe Biden: la iniciativa aprobada para beneficiar a los soñadores -o “dreamers”- y una ley para trabajadores agrícolas.

Sin embargo, ambas enfrentan un panorama complicado en el Senado, ya que requieren apoyo de los republicanos en un momento en que la oposición denuncia una crisis en la frontera con México por el alza de las llegadas de migrantes.

Estas legislaciones cuentan con un apoyo decidido de Biden, que prometió una reforma migratoria para dar una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados.

Este jueves, la Casa Blanca indicó que la ley para proteger a los “dreamers” es “un hito decisivo en el camino para dar un alivio muy necesario a millones de indocumentados que consideran Estados Unidos como su hogar”.

Biden urgió en un tuit al Congreso a encontrar “soluciones a largo plazo” para poder crear un “sistema migratorio humano y poder abordar las causas de raíz de la inmigración”.

It’s long past time Congress gives a path to citizenship for Dreamers and TPS recipients who strengthen our country and call our nation home. I strongly support the Dream and Promise Act and urge all members of the House to vote yes.

— President Biden (@POTUS) March 18, 2021