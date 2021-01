“He considerado que con el estado en el que la nación está no hay tiempo que perder. Vamos a trabajar de inmediato”, dijo Biden al aparecer por primera vez en el Despacho Oval, destacando ante los periodistas que “este será el primero de los muchos compromisos que vamos a tener aquí”.

After taking the oath of office this afternoon, I got right to work taking action to:

– Control the pandemic

– Provide economic relief

– Tackle climate change

– Advance racial equity

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021