La muerte de mis hijos me motivó a seguir adelante y vacunarme | Newsweek México

Newsweek Baja California comparte los testimonios de adultos mayores que fueron vacunados el sábado 27 de marzo contra el COVID-19 en Tijuana. A continuación narra Carmelita, de 77 años, quien recibió su primera dosis en la Escuela Primaria F. Martínez. El texto fue editado para facilitar su comprensión.

Vengo con mucho gusto a la vacuna, porque no me quiero morir todavía. Vivo sola y tenía mucho pendiente de no alcanzar vacuna. Aquí estoy con mucho frío y como sea, pero muy feliz porque ya la recibí.

No me tardé nada y nos atendieron muy bien. Los militares son muy amables y encontré gente muy buena. La vacuna no me dolió. Les dije “voy a llorar, no me hagan caso, le tengo miedo a las agujas”, pero no sentí ni el piquete. Tenía una mano como un ángel y estoy muy contenta.

Siempre estuve preparada para la vacuna, porque veo las noticias. Como vivo sola, me entretengo con la televisión.

El año pasado se me murieron dos hijos míos. Uno vivía en Estados Unidos, tenía 28 años y se murió de COVID. Él me dijo “mamá, no salgas a la calle porque hay una enfermedad”, y yo le dije “pues también cúbrete tú”, pero él no duró de la enfermedad.

Murió y eso me dolió mucho y me motivó a seguir adelante, pensando en la vacuna. Hoy que hubo, lo aproveché. Ahora espero la segunda dosis para que no me llegue esa terrible enfermedad.

A toda la gente que piensa que no hay enfermedad, sí la hay y tenemos que protegernos. Ya estamos adultos pero todavía queremos vivir y si estamos vacunados, estamos prevenidos. Con la vacuna sí nos podrá dar, pero no igual de llegar a morirnos.

Le pido a la gente que siga cuidándose, que no ande en fiestas o en la calle.

La vida es muy bonita y tenemos que seguir como sea.