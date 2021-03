La familia de George Floyd recibirá 27 millones de dólares por su muerte | Newsweek México

LA familia de George Floyd, el afroestadounidense muerto a manos de un policía el pasado 25 de mayo, llegó a un acuerdo civil con la ciudad de Minneapolis para recibir una compensación de 27 millones de dólares, informaron este viernes la ciudad estadounidense y los representantes del fallecido.

“Este es el mayor acuerdo extrajudicial por un caso de muerte injusta de un hombre negro y envía un potente mensaje de que las vidas negras importan y que la brutalidad policial contra las personas de color debe terminar”, indicaron los abogados de la familia en un comunicado sobre el acuerdo, que no finaliza el proceso penal contra el agente Derek Chauvin y tres compañeros más por la muerte de Floyd.

Chauvin inmovilizó a Floyd colocando su rodilla contra su cuello durante nueve minutos y lo asfixió, un incidente grabado en video que conmocionó a Estados Unidos y generó una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que sacudieron el país. Las manifestaciones también se replicaron en otros lugares del mundo.

“La horrenda muerte de George Floyd de la cual fueron testigos millones de personas en todo el mundo, desató un profundo anhelo de justicia y de cambio”, dijo Ben Crump, el principal abogado de la familia Floyd.

This historic $27 million settlement is PROOF that Black lives will no longer be written off as trivial, unimportant, or unworthy of consequences. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/H2LHCkiNVI

— Ben Crump (@AttorneyCrump) March 12, 2021