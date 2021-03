Estados Unidos aplica más de 100 millones de vacunas anticovid | Newsweek México

ESTADOS UNIDOS superó este viernes la barrera de las cien millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 administradas, según informó el coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients.

“Hemos alcanzado nuestra meta de cien millones de dosis en solo 58 días, semanas antes de lo programado”, ha trasladado Zients en una sesión informativa, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

El experto resaltó que “el logro de este objetivo es el resultado directo de acciones agresivas y deliberadas guiadas por la estrategia nacional del Gobierno en su conjunto para poner fin a la pandemia”.

Before President Biden took office, he set a goal of administering 100 million doses of COVID-19 vaccines in his first 100 days, which meant increasing vaccine supply and then turning vaccines into vaccinations. Today, on his 58th day in office, we have reached that goal. pic.twitter.com/JicHqUNIH2

— White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) March 19, 2021