Con trampas y descalificativos, Bonilla intenta mantener a Morena en el poder: Hank Rhon | Newsweek México

El precandidato a gobernador, Jorge Hank Rhon, acusó al gobernador Jaime Bonilla Valdez de aprovechar su exposición mediática para atacar a los candidatos de otros partidos e intentar mantener a Morena en el poder.

“Cuando un gobierno no da resultados y además está plagado de corrupción, sabe que sus días están contados. De ahí que la administración estatal morenista trate de mantenerse en el poder con trampas y descalificando a quienes representan un riesgo para sus intereses personales”, dijo el precandidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES) en un comunicado.

Como ejemplo, indicó que Bonilla ataca y calumnia a quien Hank considera “el candidato más competitivo” rumbo a la Presidencia Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez.

“[Bonilla] no solo violenta sus derechos humanos, sino que, al tratar de encarcelarlo, va en contra de la democracia y de la gente, con lo que evidencia que cuando sabe que no puede ganar, quiere encarcelar”, detalló el empresario casinero.

También hizo un llamado a las autoridades electorales para que estén vigilantes del proceso, eviten que se transgreda la ley, y en este caso, apliquen las sanciones correspondientes.

Del mandatario bajacaliforniano agregó que “trabajar no es su virtud”, pues Jaime Bonilla dejó el Senado de la República para convertirse en superdelegado y después abandonó ese cargo para ser gobernador.

“Cargo que tampoco pudo desempeñar y ahora como gobernador, se quiere ir a coordinar a su candidata —Marina del Pilar Ávila Olmeda—”.

Hank Rhon opinó que Baja California no cuenta con un verdadero apoyo del gobierno federal, como lo presume Bonilla, pues señaló que el estado dejó de recibir 1 mil 309 millones de pesos de apoyos de la federación este año.

“Retiraron los apoyos para las mujeres y los emprendedores, que son quienes sostienen al estado y no piden nada, sólo que no se les obstaculice. No respetan a quienes quieren trabajar, al contrario, los sabotean”.

Agregó datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, en donde se demuestra que durante 2020 la inversión extranjera se contrajo en Baja California 9.2 por ciento, un índice mayor al 8.5 por ciento registrado en el país.

Subrayó que el gobernador Bonilla debería explicarles a los bajacalifornianos por qué en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 no hay un solo proyecto para Baja California.

“Eso nos habla de dos cosas: no saben o no les interesa hacer gestiones para conseguir recursos federales o simplemente el apoyo que tanto presumen del gobierno federal es imaginario, ya que, con relación al presupuesto del año pasado, nuestro estado dejará de recibir 1 mil 309 millones de pesos”, dijo Hank Rhon en el comunicado.

Además inculpó a Bonilla de estar obsesionado hacia su persona y consideró que esto le impide hacer su trabajo como gobernador.

En días recientes, el mandatario bajacaliforniano se refirió a Jorge Hank como el “rey de los secuestros” y “el personaje más corrupto que ha habido en Baja California”, además de calificar su periodo como alcalde como “el peor que haya tenido Tijuana”.

“En carne propia he experimentado lo que es que se violente el Estado de Derecho y conozco todos los pretextos que se pueden utilizar para tratar de sacarte, a la mala, de la competencia”, concluyó.