Ofrece el T-MEC oportunidades para las PyMES a pesar de la pandemia | Newsweek México

Ante los efectos económicos de la pandemia, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) pueden apoyarse en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para identificar oportunidades y crecer, opinó este jueves el asesor fiscal, Octavio de la Torre, en una conferencia virtual con el Grupo Madrugadores.

Mencionó que gracias a ese tratado, los compradores en Estados Unidos pueden adquirir hasta 800 dólares de mercancía en México sin pagar impuestos y no se requiere de ninguna formalidad aduanera.

También señaló que la pandemia retrasó el envío de mercancías a grandes distancias y que México tiene una ventaja frente a otros países por su ubicación geográfica.

“El COVID-19 demostró lo frágil de las cadenas de suministro; hizo ver la necesidad de que los insumos estén cerca de los fabricantes, cuando anteriormente la tendencia era la globalización”.

Un tema que además consideró atractivo para las PyMES mexicanas, es que ahora tienen una mayor oportunidad de vender al sector público en Estados Unidos.

Pero para poder competir con grandes empresas, sugiere en primer término evitar ser vinculados en temas de corrupción, pues esto abriría la posibilidad de perder el goce de los beneficios del tratado comercial, y podrían ser bloqueados.

Entre los consejos que Octavio de la Torre ofreció, invitó a que se registren en el pacto mundial anticorrupción de la ONU y que realicen un monitoreo de las empresas con las que tienen una relación comercial, para evitar que se les vincule con personajes corruptos.

Sugirió hacer estas revisiones de forma periódica ante instancias como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Economía, por mencionar algunas.

A nivel mundial, México está en el lugar 124 en la percepción anticorrupción de un total de 320 países, según el reporte más reciente de Transparencia Internacional.

Pero además de vigilar con quiénes se hacen negocios, Octavio de la Torre pidió a las PyMEs tener cuidado de contratar a menores de edad y migrantes, así como eliminar las formas de trabajo forzado y discriminación, ya que podrían ser bloqueadas por el T-MEC.

Detalló que gracias al tratado se creó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que sirve para recibir las denuncias por no cumplir con estos requisitos laborales, aunque no existe una figura que verifique si esas denuncias son ciertas o no y eso lo tendrán que hacer las empresas señaladas.

“En este aspecto, no hay presunción de inocencia. Tienes que demostrar que no es cierto, por lo que se debe tener documentación que lo verifique”, detalló.

Sobre el comercio transfronterizo de servicios comentó que el tratado puso las bases para facilitar que profesionistas de México puedan certificarse ante los colegios de Estados Unidos y Canadá, de modo que sus profesiones sean reconocidas en esos países.

En México, el 64% de las empresas mexicanas son PyMEs y generan el 60% de los empleos del país, además contribuyen con el 52% del PIB de nuestro país, dijo Octavio de la Torre.

Consideró que es importante que estas casi dos terceras partes de empresas en el país conozcan las ventajas del tratado de T-Mec, pues representa casi el 26% del PIB en el mundo.