'Mis demonios me vencieron', escribió la mujer que mató a sus cinco hijos y luego se suicidó | Newsweek México

CINCO NIÑOS murieron a tiros por parte de su madre, quien luego se quitó la vida. Según informó ayer viernes la policía, Oreanna Antoinette Myers, de 25 años, les disparó a sus tres hijos propios y sus dos hijastros en su hogar cerca de Williamsburg, Virginia Occidental, el pasado 8 de diciembre.

Los niños tenían entre uno y siete años de edad. Shawn Bumgarner, de siete años; Riley Bumgarner, de seis; Kian Myers, de cuatro; Arikyle Myers, de tres, y Haiken Myers, de un año, fueron hallados muertos en el hogar.

Después de los disparos, Myers le prendió fuego a la casa antes de quitarse la vida afuera.

Durante una conferencia de prensa, Bruce Sloan, comisario del condado de Greenbrier, reveló los detalles del tiroteo y el incendio.

Dijo que Myers estaba molesta porque su marido, Brian Bumgarner, se había quedado con unos parientes durante la semana a causa de problemas de transporte que le dificultaban el volver a casa.

Sloan añadió que la ausencia de Bumgarner había sido “una fuente tremenda de disputa” entre la pareja.

El comisario comentó que sus investigadores concluyeron que ello fue lo que suscitó los homicidios y el suicidio.

Sloan añadió que no tiene conocimiento de que la mujer estuviera bajo tratamiento para alguna enfermedad mental diagnosticada al momento de las muertes.

Oreanna Antoinette Myers dejó una nota suicida, en la que habló de la falta de tratamiento para una enfermedad mental. “Esto no es culpa de nadie más que mía. Mis demonios me vencieron. Lo siento, no fui lo bastante fuerte”, se lee.

El día del tiroteo, Myers dejó algo en su vehículo. Según Sloan, la mujer también colocó tres notas dentro de una bolsa de plástico y las pegó con cinta adhesiva a un espejo lateral del vehículo familiar, incluidos números telefónicos para contactar a familiares, una confesión y un testamento.

El suicidio es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, fue la décima causa principal de muerte en general en 2018 y cobró las vidas de más de 48,000 personas. En ese año hubo dos y media veces más suicidios (48,344) que homicidios (18,830).

El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre individuos con edades entre 10 y 34 años, y la cuarta causa principal de muerte entre individuos con edades entre 35 y 54 años, según la información más reciente disponible.

