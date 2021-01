Johnson & Johnson afirma que su vacuna contra COVID-19 tiene una eficacia del 66% | Newsweek México

Johnson & Johnson anunció el viernes que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 66%, pero con una importante salvedad: su eficiencia es menor en Sudáfrica, país donde emergió una variante del coronavirus sospechosa de ser más contagiosa y presente ya en una treintena de países.

La vacuna, que solo precisa de una inyección, resulta eficaz en un 85% para prevenir las formas graves de la enfermedad, de acuerdo con un extenso ensayo clínico realizado en unas 44,000 personas de ocho países.

“Estamos orgullosos de haber superado esta etapa crucial”, se felicitó Alex Gorsky, director general de la compañía estadounidense.

A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, que usan la innovadora técnica del ARN mensajero, la vacuna de “J&J” es un inmunizante de “vector viral”.

Estas vacunas usan como soporte otro virus poco agresivo, transformado para añadir una parte del responsable del COVID-19.

El virus modificado penetra en las células de las personas vacunadas, que fabrican entonces una proteína típica del SARS-CoV-2 que educará a su sistema inmunitario para reconocerlo. Se trata de un proceso similar al de las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V.

El inmunizante monodosis de Johnson & Johnson presenta, además, otra gran ventaja: puede almacenarse a temperaturas de refrigerador normal, en lugar de en congeladores, lo que facilita considerablemente su distribución.

De acuerdo con información provisional de un ensayo publicado en la revista The New England Journal of Medicina, la inyección produjo una respuesta inmunológica de por lo menos 71 días.

Además, Johnson & Johnson informó que el medicamento fue en general bien tolerado por los participantes del estudio, con edades entre 18 y 55 años.

Alex Gorsky, Chairman & CEO, #JNJ, reflects on our commitment from the start, to provide solutions during times of crisis, as Johnson & Johnson shares topline data from our Phase 3 #COVID19 ENSEMBLE clinical trial: https://t.co/WzNkoqpMv3 pic.twitter.com/39rqJSvsWv

— Johnson & Johnson (@JNJNews) January 29, 2021