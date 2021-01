Esto sabemos sobre la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson | Newsweek México

LA MULTINACIONAL estadounidense Johnson & Johnson dijo el martes que espera la información del ensayo en Fase III de su vacuna “para principios de la próxima semana”, y que está lista para cumplir su objetivo de proveer a Estados Unidos con 100 millones de dosis para finales de junio.

Entonces, ¿qué sabemos de la vacuna de Johnson & Johnson?

Primero, al contrario de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, que ya fueron autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos y muchos otros países, la inyección de Johnson & Johnson tal vez requiera de una sola dosis.

La vacuna actualmente es evaluada en un ensayo clínico de Fase III en el que participan alrededor de 45,000 personas.

Aun cuando todavía no se completa, la información provisional de un ensayo de Fase I/IIa publicado este mes en The New England Journal of Medicine reveló que la inyección produjo una respuesta inmunológica de por lo menos 71 días, la duración del estudio.

Además, la compañía dijo en un comunicado de prensa que el medicamento era “en general bien tolerado” por los participantes del estudio, poco más de 400 adultos sanos con edades entre 18 y 55 años.

La vacuna “indujo una respuesta inmunológica y en general fue bien tolerada por todos los participantes del estudio”, comentó Johnson & Johnson. La inyección induce al sistema inmunológico a producir anticuerpos neutralizadores, un tipo de proteína que defiende a las células de los patógenos.

“Después de una sola vacunación se detectaron anticuerpos neutralizadores contra el COVID-19 en más del 90 por ciento de los participantes del estudio en el día 29, y del 100 por ciento de los participantes con edades entre 18 y 55 años en el día 57.

“Estos anticuerpos neutralizadores se mantuvieron estables hasta el día 71, actualmente la última cronología disponible para este estudio en curso, en todos los participantes con edades entre 18 y 55 años”.

La eficacia real de la vacuna no será clara antes de que se publique más información del ensayo de Fase III. Pero la evidencia hasta ahora indica que la inyección produce solo “efectos secundarios leves a moderados” del tipo que se asocia típicamente con las vacunas, incluidos fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor en el sitio de la inyección.

Para su vacuna, Johnson & Johnson usa un adenovirus modificado —un virus común que provoca síntomas parecidos al del resfriado— para inducir una respuesta inmunológica contra el virus SARS-CoV-2.

El adenovirus fue manipulado para que no provoque una enfermedad, a la vez que porta rastros del material genético de la “proteína del pico” del SARS-CoV-2, que el cuerpo identifica y produce los anticuerpos para combatirla.

El virus usa esta proteína del pico para fijarse a y entrar en células humanas, un proceso que marca el comienzo de la infección.

En esencia, la vacuna prepara el sistema inmunológico para el caso de que el cuerpo sea infectado con el verdadero virus SARS-CoV-2, mejorando sus defensas. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek