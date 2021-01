El coronavirus mata a más de dos millones de personas en el mundo | Newsweek México

La cifra de fallecidos por el COVID-19 superó este viernes los dos millones en el mundo y más de 93 millones de casos en todo el mundo, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud y el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

La Universidad Johns Hopkins indicó que durante las últimas 24 horas se confirmaron 733,459 casos y 14,962 fallecidos a nivel mundial, lo que sitúa los totales en 93,630,022 y 2,000,458, respectivamente. Por otra parte, 51,580,007 personas se han recuperado hasta la fecha del COVID-19.

Estados Unidos sigue figurando como el país más afectado en cifras totales, con 23,478,669 casos y 391,279 muertos, mientras que por detrás figuran India, con 10,527,683 y 151,918, y Brasil, con 8,324,294 y 207,095, respectivamente.

En cuarto lugar en cuanto a número de casos está Rusia, con 3,483,531 y 63,558 fallecidos, mientras que Reino Unido está en quinto puesto con 3,325,636 contagios y 87,448 muertos desde el inicio de la pandemia.

"With almost two million deaths, and new variants appearing in multiple countries, the emergency committee emphasized the need for governments to do all they can to curb infections through tried and tested public health measures"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 15, 2021