La acusación contra Trump será enviada al Senado el lunes, según el líder democráta | Newsweek México

EL ACTA de la acusación contra el expresidente estadounidense Donald Trump, inculpado por la Cámara de Representantes por “incitar a la insurrección”, será enviada al Senado el lunes, informó el jefe de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, Chuck Schumer.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “me informó que los cargos van a ser enviados al Senado el lunes”, dijo en un debate en el hemiciclo Schumer, que desestimó críticas de republicanos que afirman que Trump no puede ser sometido a un juicio político ya que no está en el poder.

Este es el segundo proceso contra el exmandatario republicano, que esta vez está acusado de incitar a sus simpatizantes para que tomaran el Capitolio el 6 de enero.

I have spoken to @SpeakerPelosi. The articles of impeachment will be delivered to the Senate on Monday.

Make no mistake: There will be a full trial. There will be a fair trial.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 22, 2021