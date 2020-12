Donald Trump puede ser expulsado de Twitter después de la toma de posesión de Biden | Newsweek México

DONALD TRUMP podría ser expulsado de Twitter después de la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero.

De acuerdo con información del portal de Forbes, si el aún presidente Trump continúa difundiendo teorías de conspiración y una retórica violenta en la red social, su cuenta podría ser prohibida permanentemente.

Un portavoz de Twitter le dijo al portal que actualmente Trump está protegido por la llamada “Política de líderes mundiales”, lo que significa que la compañía opta por dejar los tuits que infrinjan sus reglas en vez de bloquear temporalmente la cuenta que los publicó.

Sin embargo, después del 20 de enero Trump ya no estará sujeto a esta política y tendrá que seguir las mismas reglas que el resto de los usuarios.

Esto implica desde que se bloquee la cuenta hasta que se elimine la publicación que infringe las reglas hasta una congelación temporal del usuario o la suspensión definitiva.

Recientemente Donald Trump, amenazó con vetar el proyecto de ley de financiación militar de 2021 a menos que el Congreso derogue la ley que protege el estatus de las redes sociales, por considerar que esas plataformas lo desfavorecen políticamente.

La sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones otorga inmunidad a las empresas tecnológicas como Facebook y Twitter para que no se emprendan acciones legales en su contra por el contenido publicado por sus usuarios.

Estas dos redes sociales han enfrentado la ira de Trump en las últimas semanas, después de que comenzaran a censurar publicaciones del presidente, en las que afirmaba -sin pruebas- haber perdido las elecciones del mes pasado debido a un fraude electoral.

“La sección 230 (…) representa una seria amenaza a nuestra seguridad nacional y a la integridad de las elecciones”, dijo el martes por la noche en Twitter el mandatario republicano, que no fue reelegido pero se niega a admitir su derrota.

“Por lo tanto, si la muy peligrosa e injusta sección 230 no se termina completamente como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), me veré obligado a VETAR inequívocamente el proyecto”, añadió, refiriéndose al proyecto de ley anual que autoriza el presupuesto del Pentágono.

Looks like certain Republican Senators are getting cold feet with respect to the termination of Big Tech’s Section 230, a National Security and Election Integrity MUST. For years, all talk, no action. Termination must be put in Defense Bill!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2020