Sismo en Croacia deja muertos, heridos y desaparecidos; “no hay casa que no haya sido dañada” | Newsweek México

UN TERREMOTO de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió este martes la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia. Hasta el momento se sabe que hubo seis personas muertas, entre ellos una niña de 12 años, y cerca de veinte personas fueron hospitalizadas, incluidas dos en estado crítico.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, dijo el alcalde local, Darinko Dumbovic, de acuerdo con EFE.

El primer ministro Andrej Plenkovic dijo que un jardín de infantes, afortunadamente vacío, estaba entre los edificios que colapsaron por la fuerza del terremoto.

“La ciudad es en realidad una gran ruina. Estamos salvando gente, estamos salvando vidas. Tenemos muertos, desaparecidos, heridos, es una catástrofe”, indicó a la radio nacional.

El ministro de Salud Vili Beros aseguró que “los pacientes con COVID-19 y otros internados en el hospital psiquiátrico serán trasladados a otras ciudades para dejar lugar a las víctimas del sismo”.

El sismo se propició a las 11:30 y se sintió con fuerza también a unos 50 km del epicentro, en la capital Zagreb, donde la gente asustada salió a las calles, de acuerdo con un periodista de la AFP.

Por ahora hay un despliegue de rescatistas y también elementos del ejército que buscan a posibles residentes atrapados entre escombros de los edificios dañados.

“Tengo miedo, no puedo contactar a nadie en casa porque las líneas teléfonicas están muertas”, dijo una mujer de Petrinja a N1. Se informó que un día antes, tuvo lugar otro sismo de menor magnitud en Petrinja que causó daños en edificios. N