Ex dirigentes del PAN piden apoyar a Leyzaola | Newsweek México

Exdirigentes panistas solicitaron a la dirigencia estatal y nacional del Partido Acción Nacional (PAN) hacer una alianza con la ciudadanía y apoyar la candidatura de Julián Leyzaola a presidente municipal de Tijuana.

En un mensaje grabado por video y dirigido a los militantes de ese partido, Sócrates Bastida, Rodrigo Robledo; el ex regidor César Sánchez; y el ex síndico procurador, Marco Antonio González Arenas, solicitaron respaldar la propuesta del Comité Ciudadano Unidos por Ley.

El mensaje también fue redactado en un oficio y presentado formalmente a la dirigencias del partido para que tomen las decisiones pertinentes, según un comunicado.

Este miércoles 23 de diciembre es el último día que marca la Ley Electoral para que los partidos registren sus alianzas ante el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) y se espera que el PRI, PAN, PRD, PBC y PES formalicen una coalición contra Morena.

Rodrigo Robledo aseguró que la ciudadanía se siente decepcionada con los gobiernos del partido en el poder a nivel nacional, estatal y municipal.

César Sánchez señaló que por esa razón, los electores buscan otras opciones para 2021, aunque Acción Nacional necesita nombres que no estén relacionados con grupos como los del ex gobernador Kiko Vega y el ex alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum.

Por otra parte, el Partido Encuentro Social de Baja California (PES) sostiene que en coalición o sin ella, llevará a Julián Leyzaola como candidato a la alcaldía de Tijuana.