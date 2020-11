Trump lanza tuits para distraer a las personas cuando recibe cobertura negativa: estudio | Newsweek México

El presidente estadounidense Donald Trump tuitea más acerca de sus fortalezas percibidas cuando los medios informan hechos que podrían dañar su reputación como un intento de distraer a las personas, indica un estudio.

Los investigadores descubrieron que, cuando ciertos medios noticiosos presentaron una mayor cobertura de la investigación de Mueller sobre la posible intervención rusa en la elección de 2016, el presidente tuiteó más sobre temas no relacionados. A su vez, esto hizo que se informara menos sobre la investigación.

Los autores del hallazgo, publicado en la revista Nature Communications afirman que esto indica que los tuits del presidente podrían desviar la atención de los medios de temas que él considera amenazantes.

Los autores observaron que ningún político antes de Trump había usado Twitter como él, y que esto ha dado una función central en la política mundial a la plataforma de redes sociales. El estudio fue publicado después de la elección presidencial de 2020, cuando Twitter marcó varios de los tuits del presidente como falsos o engañosos debido a que afirmaba sin pruebas que los demócratas trataban de robarse la elección.

Para investigar si sus tuits influían en los asuntos tratados por la prensa y si ésta podría ser una acción deliberada por parte del presidente y de quienes pudieran tener acceso a su cuenta de Twitter, el equipo examinó la cobertura de la investigación de Mueller en World News Tonight de ABC y en The New York Times entre la toma de posesión de Trump, el 20 de enero de 2017, y el final de su segundo año de gobierno, el 20 de enero de 2019. El equipo eligió a esos medios noticiosos por ser populares e influyentes y por estar cerca del centro político.

Tras identificar tres temas que el presidente retomaba repetidamente en sus primeros dos años de gobierno (“China”, “empleos” e “inmigración”), examinaron todos los tuits de su cuenta @realDonaldTrump en el período de tiempo elegido.

El equipo llegó a la conclusión de que, en los 731 días que analizaron, los tuits de Trump sobre sus temas preferidos funcionaron como distractores y supresores de la “cobertura mediática inconveniente”.

Debido a que los investigadores no tenían control sobre la forma en que se crearon los datos que usaron, admitieron que es posible que los resultados pudieran estar sesgados debido a variables desconocidas, pero que esto es poco probable. Los autores también reconocieron que sus hallazgos se centraron en dos medios noticiosos, y afirmaron que los patrones podrían ser distintos en otros. Además, los datos no demostraron las intenciones del presidente cuando tuiteaba, y no está claro si conoce el efecto que sus tuits parecen tener en los medios de comunicación.

Stephan Lewandowsky, catedrático de psicología cognitiva de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y coautor del estudio, dijo en una declaración: “Nuestro análisis presenta pruebas empíricas que coinciden con la teoría de que siempre que los medios informan algo que resulta amenazador o políticamente incómodo para el presidente Trump, su cuenta aumenta el número de tuits sobre temas no relacionados que representan sus fortalezas políticas. Se mostró que este desvío sistemático de la atención con respecto a un tema potencialmente perjudicial para él disminuyó de manera importante la cobertura negativa de los medios al día siguiente”.

Lewandowsky continuó: “No está claro si el presidente Trump, o quienquiera que esté al frente de esta cuenta de Twitter, ejerce tales tácticas de manera intencional o si se trata de mera intuición.

“De cualquier manera, esperamos que estos resultados sirvan como un poderoso recordatorio para los medios de que tienen el poder de establecer los temas a tratar, centrándose en los asuntos que consideren más importantes, al tiempo que quizás no dedican demasiada atención a la tuitosfera”.

