Seguidores de Trump rodean la casa de Hillary Clinton y gritan "enciérrenla" | Newsweek México

Chelsea Clinton afirmó que un grupo de partidarios del presidente Donald Trump gritaron “enciérrenla” afuera de la casa de sus padres este domingo.

Decenas de partidarios de Trump marcharon la tarde de este domingo frente a la casa del expresidente Bill Clinton y de la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton en el norte de Nueva York, informó LoHud.com.

Los manifestantes tocaron música, hicieron sonar sus bocinas y gritaron con megáfonos afuera de la residencia en Chappaqua.

Chelsea Clinton tuiteó acerca del incidente alrededor de las 5 de la tarde, señalando que las personas cantaban un lema que se utilizó contra su madre durante la campaña presidencial de 2016.

Añadió que esperaba que las personas que participaban en la manifestación estuvieran usando mascarillas debido a la pandemia de coronavirus.

“Hay partidarios de Trump afuera de la casa de mis padres gritando con megáfonos “Enciérrenla”, y no puedo dejar de desear que estén usando mascarillas y que alguna vez superen lo que ocurrió en 2016”, escribió.

Trump derrotó a Hillary Clinton en la elección de 2016, aunque ella ganó el voto popular por casi 3 millones de sufragios. Cuatro años después, el presidente ha seguido atacando a su antiguo rival, y ha dicho recientemente que apoya “100 por ciento” los llamados de sus partidarios para que la encarcelen.

Los llamados a encerrar a los opositores de Trump continuaron durante la campaña presidencial de 2020, y en algunos mítines pudieron escucharse los cánticos de “enciérrenla” dirigidos a la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, que ha sido blanco frecuente de los ataques del presidente.

Este domingo, los partidarios de Trump se reunieron afuera de la casa de Clinton pocas horas después de que el presidente reconociera por primera vez que el presidente electo Joe Biden había ganado la elección de 2020. Sin embargo, más tarde dio marcha atrás, insistiendo que no concedía la victoria a su rival y que seguiría tratando de revertir el resultado.

De acuerdo con LoHud.com, algunas de las personas que marcharon afuera de la casa de Clinton sostenían letreros que hacían eco de las falsas afirmaciones de un fraude electoral generalizado expresadas por Trump y sus aliados. Entre los carteles, había algunos que decían “Expongamos la corrupción” y “¡Los muertos no votan!”

La policía indicó que la marcha terminó poco después de las siete de la tarde sin que se produjera ningún disturbio y sin que se arrestara a nadie.

La marcha se produjo después de que Trump, sin mencionar el nombre de Biden, escribió “Él ganó” en un tuit donde también hizo afirmaciones infundadas, diciendo que la elección había sido “amañada”.

Sin embargo, aparentemente, tras ver la manera en que su comentario había sido interpretado como un reconocimiento de la victoria de Biden, añadió: “Él ganó únicamente a los ojos de LOS MEDIOS QUE DIFUNDEN NOTICIAS FALSAS. ¡No he concedido NADA! Tenemos un largo camino por recorrer. ¡Esta fue una ELECCIÓN AMAÑADA!”

En la elección presidencial de 2020, Biden obtuvo 306 votos del colegio electoral, el mismo número que Trump obtuvo para llegar a la Casa Blanca en 2016, así como el mayor número de votos de cualquier otro candidato presidencial de la historia.

Funcionarios electorales de ambos partidos han dicho que no hubo ninguna prueba de que algún fraude hubiera tenido algo que ver con los resultados de la elección de 2020, informó la semana pasada el diario The New York Times.

Sin embargo, Trump ha continuado resistiéndose a la transición de Biden a la Casa Blanca. La campaña del presidente ha tratado de interponer demandas legales para revertir el resultado en varios estados, pero muchas de ellas han sido desechadas.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek