Trump aparece por sorpresa en una manifestación de apoyo en Washington | Newsweek México

Seguidores de Donald Trump se manifestaron este sábado en Washington, convocados principalmente por grupos de extrema derecha, para denunciar lo que ellos consideran como un “robo” electoral, pese a la ausencia de elementos concretos que acrediten esa acusación.

En su trayecto desde la Casa Blanca para ir a jugar al golf, el presidente de Estados Unidos, que todavía no ha reconocido su derrota frente a Joe Biden una semana después de conocerse los resultados, pudo ver desde su limusina blindada a sus varios centenares de simpatizantes reunidos en el centro de la ciudad.

El mandatario apareció en su coche, que recorrió lentamente la zona mientras Trump saludaba a sus simpatizantes.

El convoy presidencial pasó frente a la Freedom Plaza, donde entusiastas seguidores gritaban “¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!” o “¡USA!, ¡USA!”.

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020