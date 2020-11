"Ganó porque las elecciones fueron fraudulentas", dice Trump sobre Biden | Newsweek México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter que el demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales, pero insistió en que hubo fraude.

“Ganó porque las elecciones fueron fraudulentas. No se permitieron vigilantes ni observadores de votación, los sufragios fueron analizados por una empresa privada de la Izquierda Radical, Dominion”, dijo el mandatario, quien también criticó a los medios de comunicación.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

