Por qué hacer gratuitos los productos sanitarios es un “momento clave para la igualdad de género” | Newsweek México

Escocia se convirtió en el primer país del mundo que hizo gratuitos los productos menstruales para todas, después de que los políticos aprobaran unánimemente una legislación “revolucionaria”. El proyecto de ley recibió la aprobación inicial del parlamento escocés en febrero, y los legisladores aprobaron la medida de manera oficial al votar unánimemente en su favor.

Ahora las autoridades locales tienen el deber legal de asegurarse de que los artículos gratuitos, como tampones y toallas femeninas, estén disponibles para “quienquiera que los necesite”.

Hace dos años, Escocia hizo historia cuando empezó a proveer productos sanitarios gratuitos a las estudiantes en las escuelas de educación media y superior a través de un programa gubernamental. Gales e Inglaterra siguieron su ejemplo el año pasado con programas similares que proveen productos sanitarios en las escuelas.

La nueva ley de Escocia se basa en la medida anterior, y la Propuesta de Ley de (Provisión Gratuita de) Productos Menstruales (para Escocia) la convierte en un derecho legal.

El proyecto del ley fue presentado por Monica Lennon, miembro laborista del Parlamento escocés. Ella ha hecho campaña para acabar con la pobreza menstrual desde 2016 y dijo antes de la votación: “En estos tiempos oscuros, podemos darle luz y esperanza al mundo”.

En Twitter, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo que estaba “orgullosa de votar por esta legislación revolucionaria”. Aileen Campbell, secretaria de comunidades de Escocia, alabó la aprobación de la legislación como un “momento significativo para la igualdad de género”.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020