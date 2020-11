Pfizer asegura que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en "más del 90%" de los casos | Newsweek México

Pfizer y Biontech anunciaron este lunes que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en más del 90 % de los casos, tras el “éxito” del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3.

Así, su candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra el SARS-COV-2 demostró eficacia contra el coronavirus en participantes sin evidencia previa de infección, según el primera análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre.

Las pruebas se realizaron a un total de 43,538 participantes y el análisis evaluó 94 casos confirmados de COVID-19 en participantes del ensayo.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020