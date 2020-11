Pfizer solicita autorización de emergencia para vacunar contra el COVID-19 a personas de alto riesgo | Newsweek México

PFIZER Y BIONTECH solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos que autorice su vacuna contra el COVID-19 con la esperanza de que esté disponible para personas de alto riesgo en diciembre.

La farmacéutica estadounidense y la compañía alemana de biotecnología dijeron este día que presentaron una solicitud ante la FDA para lo que se conoce como una autorización de uso de emergencia de su vacuna llamada BNT162b2.

Esta es la primera solicitud de este tipo ante la FDA para una vacuna contra el COVID-19.

Si le dan luz verde, la vacuna se podría distribuir “en cuestión de horas” y estaría disponible para poblaciones con alto riesgo de complicaciones de salud por el COVID-19 entre mediados y finales de diciembre de 2020, se mencionó en el comunicado de prensa.

Ello significa que podría aplicarse a la gente antes de Navidad.

Las compañías planean presentar la misma solicitud a otras agencias reguladoras del mundo “de inmediato”. Predicen que 50 millones de dosis estarán disponibles mundialmente en 2020, y 1,300 millones, a finales del próximo año.

Pero ello depende de varios factores, incluido el que los órganos autoricen su uso, así como las capacidades de producción, dice el comunicado de prensa.

A través de sus redes sociales, la FDA anunció que programó una reunión del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC por sus siglas en inglés) para el 10 de diciembre.

El comisionado del organismo, Stephen M. Hahn, dijo que “La FDA reconoce que la transparencia y el diálogo son fundamentales para que el público tenga confianza en las vacunas COVID-19. Quiero asegurarle al pueblo estadounidense que el proceso de la FDA y la evaluación de los datos para una posible vacuna COVID-19 será lo más abierto y transparente posible”.

Por ello, la reunión será transmitida en vivo a través del canal de YouTube y las cuentas de Facebook y Twitter de la FDA.

We have scheduled a meeting of our Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) on Dec. 10th to discuss an emergency use authorization request for a #COVID19 vaccine. https://t.co/VtOWCPEZdP pic.twitter.com/Rwk14r1EX1

— U.S. FDA (@US_FDA) November 20, 2020