Numerosos heridos por tiroteo dentro de centro comercial de Wisconsin | Newsweek México

Numerosas personas resultaron heridas por un tiroteo en un centro comercial de la localidad de Wauwatosa, en Wisconsin.

De acuerdo con la cadena CBS 58, el incidente comenzó la tarde del viernes cuando una persona disparó dentro del Mayfair Mall.

Varios de los testigos en la escena dijeron que se escucharon entre ocho y doce disparos.

Las autoridades locales informaron que el tirador se dio a la fuga por lo que la policía está en su búsqueda.

Police are actively investigating an incident at Mayfair Mall. The mall is currently closed. Please use alternate routes to get through the area. For the most accurate information, follow our official social media on Facebook and Twitter.

— Wauwatosa Police (WI) (@WauwatosaPD) November 20, 2020